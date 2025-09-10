¡Juegazo en puerta! Señal de streaming para ver gratis y en vivo el Diablos vs Charros por la Serie del Rey

Luego de la larga temporada regular 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), este miércoles 10 de septiembre se llevará a cabo el primer juego de la Serie del Rey Diablos Rojos del México vs Charros de Jalisco, el cual se podrá ver completamente en vivo y gratis a través de la siguiente liga de streaming de Azteca Deportes.

Otra de las opciones para ver sin interrupciones el compromiso entre los campeones de la Zona Norte y Sur de la LMB, es la aplicación de Azteca Deportes, la cual se encuentra disponible para dispositivos Android y iOS.

¿A qué hora inicia la Serie del Rey 2025 Diablos vs Charros?

El compromiso entre los campeones de zona dará inicio en punto de las 19:00 horas tiempo del centro de la República Mexicana, sin embargo la transmisión del juego iniciará 10 minutos antes con toda la previa del duelo.

Vale la pena señalar que este será el primero de los juegos de la Serie del Rey 2025 Diablos vs Charros, el cual podría dejar un nuevo bicampeonato para los capitalinos o bien, la histórica obtención del título para los tapatíos tras 54 años de sequía en la zona.

¿Cuándo se define al campeón de la Serie del Rey 2025?

Es importante mencionar que el campeón de las dos zonas de la LMB se podría conocer el domingo 14 de septiembre o bien, hasta el 18 de este mismo mes, esto dependiendo de los resultados que se vayan cosechando a lo largo de la serie.

El campeón de la LMB se da con el equipo que gane cuatro de los siete juegos programados para toda la serie, la cual disputará por segundo año consecutivo el conjunto de los Diablos Rojos.

¿Cuántos títulos tienen los Diablos Rojos del México en la LMB?

Vale la pena mencionar que los Diablos Rojos del México son el equipo más ganador en toda la historia de la Liga Mexicana de Beisbol, pues hasta antes de que disputen la serie ante los Charros de Jalisco en este 2025, los capitalinos suman un total de 17 títulos de la LMB.

El perseguidor más cercano de “Los Pingos” son los Tigres de Quintana Roo, los cuales hasta este 2025 suman 12 títulos de la LMB.

¿Cuántos campeonatos tienen los Charros de Jalisco?

Por su parte, los Charros de Jalisco únicamente cuentan con dos títulos obtenidos en la LMB, esto tras lo hecho en las temporadas de 1967 y 1971, años en los cuales campeonaron de la mano de Guillermo Garibay y Benjamín “Cananea” Reyes respectivamente.

