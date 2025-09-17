¡Partidazos! Resumen y resultados de la Champions League hoy 17 de septiembre

Con el nuevo formato de la UEFA Champions League es más común tener grandes partidos a mitad de semana; por ejemplo, este miércoles tuvimos un Liverpool vs Atlético de Madrid y un Bayern Múnich vs Chelsea, en partidos con muchos goles y resultados sorprendentes.

Así, el espectáculo se encuentra prácticamente asegurado durante cada jornada de la Champions League, aunque claro, para algunos equipos ha sido más complicado avanzar a la siguiente ronda considerando una tabla general con todos los clubes participantes.

Resultados de la Champions League 17 de junio

Olympiacos 0-0 Pafos. Un empate con sabor a derrota para ambos equipos, considerando que ambos necesitaban un milagro para poder avanzar a la siguiente ronda y no empezaron con tres puntos.

Slavia Praga 2-2 Bodo Glimt. Los goles se hicieron presente en este partido, pero el empate complica las aspiraciones de ambos clubes si tenían intención de llegar tan siquiera al repechaje.

Bayern Múnich 3-1 Chelsea. Este partido fue una final de Champions League

PSG 4-0 Atalanta. Los parisinos arrancaron con un triunfo contundente y quieren demostrar que pueden ir por el bicampeonato. Los goles de Marcos Corréa, Kvaratskhelia, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos les dieron el triunfo.

Ajax 0-2 Inter. Los italianos quieren volver a llegar lejos en la Champions y comenzaron con una victoria gracias a las anotaciones de Marcus Rhuram.

Liverpool 3-2 Atlético de Madrid. Este partido fue digno de una final de Champions, con espectáculo hasta el último minuto. El Atlético soñó con el empate gracias al doblete de Marcos Llorente, pero el Liverpool consiguió el triunfo con los tantos de Andrew Robertson, Mohamed Salah y Virgil van Dijk.

Nuevo formato de la UEFA Champions League

En la temporada 2024-2025 se cambió el formato de la UEFA Champions League . Ahora los 36 equipos compiten entre ellos en una misma tabla general para determinar a los clasificados a los octavos de final.

Cada equipo juega 8 partidos, 4 de locales y 4 de visitantes; al final, los ocho mejores avanzan directamente a octavos, mientras que del lugar 9 al 24 juegan un “repechaje” para completar la ronda de octavos; el sistema busca premiar a los equipos más regulares durante la primera fase. Después, la ronda de cuartos, semis y final transcurre de forma normal.

