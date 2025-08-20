Inter de Miami vs Tigres: EN VIVO, resultado de los Cuartos de Final de la Leagues Cup hoy 20 de agosto
El partido de Inter de Miami vs Tigres es el más atractivo de los cuartos de final de la Leagues Cup; algunos dicen que de este enfrentamiento sale el campeón
Comenzó la parte más emocionante de la Leagues Cup 2025 y el partido de la jornada fue el Inter de Miami vs Tigres , un partido que millones de aficionados de todo el mundo no se quisieron perder por el nivel mediático de los equipos y de las estrellas en la cancha.
En esta ocasión, el Inter de Miami de Lionel Messi se midió a los Tigres de Ángel Correa en un compromiso de pronóstico reservado; el compromiso fue en el Estadio Chase, en MIami, Florida, por los que los ‘felinos’ comenzaron con la desventaja de ser visitantes.
Inter de Miami vs Tigres, RESULTADO EN VIVO
- El partido comienza a las 18:00 horas, tiempo del centro de México
- Tigres llegó con tiempo a Miami y están listos para los cuartos de final
- Inter de Miami quiere volver a ser campeón de la Leagues Cup
🗣️ ¡Hoy hay futbol, hoy juega La U en Miami! 🔥⚽️ ¡Esta noche vamos juntos, con fuerza, garra y corazón hasta conseguirlo! 👊🏼🇺🇦— Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) August 20, 2025
¡Siempre contigo, Tigres querido! 💛
¡Síguelo a través de Apple TV!
📺 https://t.co/cALQrr2DO4 pic.twitter.com/YASs4yXH2u
¿A qué hora y dónde ver el Inter de Miami vs Tigres en Leagues Cup?
De acuerdo con el calendario de la
Leagues Cup
, este compromiso, al igual que los otros partidos de cuartos de final, tendrá lugar el miércoles 20 de agosto, con cita a las seis de la tarde.
- Partido: Inter de Miami vs Tigres
- Fecha: 20 de agosto
- Hora: 18:00 horas
- Transmisión: Apple TV
Recordemos que Apple TV compró todos los derechos de transmisión de la Leagues Cup 2025, por lo que este duelo entre ‘garzas’ y ‘felinos’ no será la excepción. Asimismo, es necesario tener el MLS Season Pass para poder disfrutar del encuentro.
Posible alineación del Inter de Miami vs Tigres
Para este compromiso se espera que los equipos salgan con sus mejores jugadores. Javier Mascherano, con el Inter de Miami, apostaría por:
- Portero: Ustari
- Defensa: Weigandt, Falcón, Allen, Alba
- Mediocampo: Allende, De Paul, Busquets
- Delantera: Picault, Segovia, Suárez
A su vez, los Tigres de Guido Pizarro jugarían con:
- Portería: Nahuel Guzmán
- Defensa: Javier Aquíno, Rómulo, Purata, Jesús Ángulo
- Mediocampo: J. Brunetta, F. Gorriarán
- Delantera: Diego Lainez, Ángel Correa, Ozziel Herrera y N. Ibáñez
Lionel Messi, en duda para el Inter de Miami vs Tigres
Un día antes del partido, Messi no estuvo en el entrenamiento con el Inter de Miami ; no hay información oficial por su ausencia, aunque se supone que podría estar en proceso de recuperación y sí tendría minutos contra Tigres, aunquie comenzaría en la banca.
