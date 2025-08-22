Por la 17: Así fue la presentación de los 5 nuevos refuerzos del América para el Apertura 2025

Ya con varias jornadas del torneo Apertura 2025 de la Liga MX disputadas al momento, la directiva del América presentó ante los medios de comunicación nacionales a los cinco nuevos refuerzos con los que encararán el campeonato en búsqueda de poder levantar su título número 17.

En la presentación estuvieron el flamante refuerzo Allan Saint-Maximin, así como Alexis Gutiérrez, Isaías Violante, Ralph Orquín y José Raúl “la Pantera” Zúñiga, esto en compañía del director deportivo del club, Santiago Baños.

Conferencia de prensa de la presentación de los refuerzos del América

Durante la conferencia de prensa de la presentación de los jugadores, el directivo del azulcrema destacó que el francés Allan Saint-Maximin ya está disponible para debutar con las Águilas, esto a pesar de que no cuenta con el fondo físico para todo el cotejo.

Nos ha sorprendido en los entrenamientos (...) todavía no tiene fondo físico para 90 minutos, pero podrá mostrar pinceladas de su talento -señaló en conferencia Santiago Baños.

Ante las críticas que ha recibido el conjunto azulcrema en la actual temporada, Baños destacó que el club viene de un tricampeonato, así como de pelear por el “tetra”, por lo cual lanzó que “si eso es crisis, los demás equipos cómo estarán”.

¿Cuándo debuta Allan Saint-Maximin con el América en Liga MX?

De acuerdo con los reportes que han surgido sobre Allan Saint-Maximin, el francés podría ver actividad con las Águilas este próximo domingo cuando se midan ante el Atlas de Diego Cocca en la cancha del Estadio Jalisco.

Es importante señalar que se espera que el francés dispute al menos 20 minutos del partido, esto debido a que aún falta tiempo para terminar de poner en ritmo al jugador europeo.

Números de los nuevos refuerzos del América

Con lo antes mencionado, vale la pena señalar que los nuevos jugadores del América han destacado en sus exequipos con buenas actuaciones y dejando importantes números.

Algunas de estas estadísticas son las siguientes:

Allan Saint-Maximin : 36 goles y 54 asistencias en 333 partidos

: 36 goles y 54 asistencias en 333 partidos Alexis Gutiérrez : 12 goles y 11 asistencias en 187 partidos

: 12 goles y 11 asistencias en 187 partidos Ralph Orquín : 8 mil 503 minutos disputados en 106 partidos

: 8 mil 503 minutos disputados en 106 partidos José Raúl “la Pantera” Zúñiga : 76 goles y 11 asistencias en 193 partidos disputados

: 76 goles y 11 asistencias en 193 partidos disputados Isaías Violante: 24 goles y 5 asistencias en 136 partidos jugados

Calendario del América en Liga MX

Vale la pena señalar que el calendario del 16 veces campeón para el Apertura 2025 de la Liga MX se comenzará a “apretar” por los rivales a los que enfrentará, pues luego del partido ante el Atlas las Águilas deberán afrontar los siguientes compromisos:

América vs Pachuca

América vs Chivas

Monterrey vs América

Atlético San Luis vs América

América vs Pumas

