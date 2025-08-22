Trump y FIFA revelan la sede para el sorteo del Mundial 2026

El sorteo de la Copa Mundial de Futbol de 2026 , que será organizada de manera conjunta por Estados Unidos, Canadá y México, se celebrará el próximo 5 de diciembre en el Kennedy Center, en Washington D.C.

Así lo anunció este viernes 22 de agosto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , acompañado por el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

El presidente Trump anuncia que el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo en el Kennedy Center en Washington, D.C. / @kencen @FIFAWorldCup https://t.co/3hdkfZHGBn — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) August 22, 2025

¿Dónde será el sorteo del Mundial 2026?

“Es probablemente el evento más grande en el deporte”, declaró el mandatario en conferencia de prensa desde la Casa Blanca.

Con esta decisión, el Kennedy Center se convertirá en el escenario donde se conocerán los grupos de la primera Copa del Mundo con formato expandido.

Este recinto es conocido como el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas y fue inaugurado en 1971; sin embargo, su creación fue pensada desde la década de los 50 cuando se firma la ley del Acta por el Centro Cultural Nacional.

Donald Trump revela renovación millonaria del Kennedy Center con miras al 250 aniversario de EUA

Trump detalló que la elección del Kennedy Center responde a un proyecto de renovación valorado en 257 millones de dólares, con el objetivo de posicionar al recinto como símbolo cultural de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia estadounidense, que se conmemorará el 4 de julio de 2026.

Mundial 2026: más equipos y más partidos

La Copa del Mundo de 2026 marcará un cambio histórico en el futbol internacional. Será la primera edición con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos, lo que incrementa notablemente el alcance del torneo.

La distribución de los partidos será:



México albergará 13 encuentros , incluidos 10 de la fase de grupos en el Estadio Azteca (Ciudad de México), el Estadio Akron (Guadalajara) y el Estadio BBVA (Monterrey)



, incluidos 10 de la fase de grupos en el (Ciudad de México), el (Guadalajara) y el (Monterrey) Canadá también será sede de 13 partidos , distribuidos entre Toronto y Vancouver



, distribuidos entre Toronto y Vancouver Estados Unidos organizará el resto de los compromisos en 11 ciudades, entre ellas Nueva York, Miami, Los Ángeles, Dallas y Atlanta

Es importante mencionar que la Copa del Mundo tendrá su partido inaugural en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026; mientras que la Gran Final será el 19 de julio.

Así va la preparación del Mundial 2026

La FIFA ya ha desplegado oficinas estratégicas en Miami y Nueva York, esta última ubicada en la Torre Trump, para coordinar la organización del evento.

El sorteo en Washington no solo definirá los grupos y enfrentamientos, sino que también marcará el inicio oficial de la cuenta regresiva hacia un Mundial que promete batir récords de asistencia, inversión y audiencia global.

