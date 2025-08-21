Cleveland Browns vs LA Rams va por TV Azteca; fecha y hora para disfrutar del partido la semana 3 de pretemporada de la NFL

Estamos a unas cuantas semanas de arrancar una nueva temporada de la NFL y, por lo mientras, disfrutaremos de un excelente partido de pretemporada de Cleveland Browns vs LA Rams , el cual tendrá lugar este sábado 23 de agosto, en punto de las 11:00 am (tiempo del centro de México), y claro, lo podrás disfrutar por la señal de TV Azteca.

Los Ángeles Rams y los Cleveland Browns han sorprendido con sus primeros dos partidos de pretemporada, ya que han ganado los dos compromisos que han disputado y ambos aspiran a ser un equipo revelación en la próxima temporada, por lo que este encuentro podría consagrar a alguno con esa etiqueta.

Alianza de TV Azteca y LA Rams

¿No lo sabías? Se firmó una alianza exclusiva entre TV Azteca y el equipo de los Rams, para que todos los aficionados mexicanos puedan disfrutar de todos los partidos de este equipo a través del canal de TV Azteca Deportes Network, disponible en televisión de paga.

Además de los partidos de los Rams, también habrá contenido especial del equipo, con entrevistas exclusivas con jugadores, análisis de cada encuentro y también de los resultados.

Fecha y hora de Los Ángeles Rams vs Cleveland Browns

Por si fuera poco, este partido de la semana 3 de la pretemprada contará con la narración de Eduardo Ruiz y Pablo de Rubens, dos conocedores del futbol americano, junto con Andrea Sola, para el análisis.



Partido: LA Rams vs Cleveland Browns

Fecha: 23 de agosto

Hora: 11:00 horas

Transmisión: TV Azteca Deportes

Un encuentro en donde los Rams serán locales en el SoFi Stadium, con un choque de gigantes que buscan retomar sus épocas de gloria y dar mucho de qué hablar durante la temporada.

Así llegan Cleveland Browns y LA Rams a su partido de pretemporada

Recordemos que los Rams llegaron a los Playoffs la temporada pasada, pero fueron eliminados por Eagles Philadelphia, equipo que a la postre fue campeón de la NFL.

Para esta nueva temporada, han comenzado la pretemporada de la mejor manera, con dos victorias consecutivas, ante Dallas Cowboys y LA Chargers, respectivamente.

Por su parte, Cleveland Browns no pudo llegar a Playoffs la temporada pasada, pero es uno de los equipos que mejor se ha reforzado y eso se ha demostrado en la pretemporada, también con dos victorias seguidas, ante Carolina Panthers y Eagles Philadelphia, respectivamente.

