Listos primeros invitados a las Series de Campeonatos de la LMB; Diablos busca el bicampeonato

Cada vez estamos más cerca de conocer cómo se disputarán las Series de Campeonatos de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) este 2025, pues tanto los Diablos Rojos del México como los Sultanes de Monterrey avanzaron a la gran final de las conferencias Sur y Norte respectivamente.

Es por ello que para conocer cómo se disputarán las Series de Campeonatos de la LMB, únicamente falta conocer a los equipos vencedores entre Algodoneros del Laguna, Charros de Jalisco, Guerreros de Oaxaca y los Piratas de Campeche.

¿Cómo va la serie entre Algodoneros del Laguna y Charros de Jalisco?

Hasta el momento la serie entre Algodoneros del Laguna y Charros de Jalisco marcha 3-2 en favor de los tapatíos, pues con cinco juegos disputados se han logrado mantener con ventaja sobre su rival directo en la LMB 2025.

Los resultados de los primeros cinco partidos de la serie fueron los siguientes:

Laguna 3-9 Charros de Jalisco

Laguna 4-7 Charros de Jalisco

Charros de Jalisco 8-1 Laguna

Charros de Jalisco 3-9 Laguna

Charros de Jalisco 2-3 Laguna

¿Cómo va la serie entre Guerreros de Oaxaca y Piratas de Campeche?

En cuanto a la serie entre Oaxaca y Campeche, los resultados al momento ponen con la ventaja a los Guerreros sobre los Piratas, pues con cinco cotejos disputados el marcador marcha 3-2 al momento.

Los resultados de los primeros cinco partidos fueron los siguientes:

Oaxaca 15-1 Campeche

Oaxaca 8-7 Campeche

Campeche 5-3 Oaxaca

Campeche 4-0 Oaxaca

Campeche 4-5 Oaxaca

¿Cómo ganaron sus series los Diablos Rojos del México y Sultanes?

En cuanto a los Diablos Rojos del México y Sultanes de Monterrey, es importante mencionar que lograron blanquear a sus rivales, pues tanto los regiomontanos como los capitalinos lograron que la serie terminara 4-0 a su favor.

Mientras los Diablos dejaron en el camino a los Pericos de Puebla, los Sultanes hicieron lo propio contra los Tecolotes Dos Laredos. Con este resultado ambos equipos se convierten en finalistas de las Series de Campeonatos de la LMB por dos años consecutivos.

¿Cuándo se juegan las Series de Campeonatos 2025?

Vale la pena mencionar que aún falta mucho por definir cómo y cuándo se disputarán las Series de Campeonatos, pues por reglamento se debe esperar a que terminen las series Laguna - Charros de Jalisco y Guerreros de Oaxaca - Piratas de Campeche.

