inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
adn Deportes
Nota

¡Habrá partidazo! Se jugará México vs Paraguay y esta será la fecha

¡Se avecina una nueva meta para el tricolor! La Selección Azteca jugará un amistoso contra Paraguay como parte de su preparación para la Copa del Mundo.

Cuándo será el partido amistoso México vs Paraguay rumbo al Mundial 2026
@miseleccionmx/X
Actualizado el 17 septiembre 2025 10:05hrs 1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Adriana Pacheco

Este miércoles se confirmó el partido entre México vs Paraguay, un amistoso que tendrá lugar el próximo 18 de noviembre en San Antonio, Texas, como parte de la preparación para el Mundial 2026 .

La Selección Mexicana señaló que Paraguay será un nuevo reto, ya que se trata de un equipo de gran exigencia y que tiene prestigio internacional gracias a sus jugadores alto rendimiento.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Selección Mexicana
Mundial 2026
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!

Autor / Redactor

Adriana Pacheco

adriana.pacheco@tvazteca.com.mx