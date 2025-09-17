¡Habrá partidazo! Se jugará México vs Paraguay y esta será la fecha

Este miércoles se confirmó el partido entre México vs Paraguay, un amistoso que tendrá lugar el próximo 18 de noviembre en San Antonio, Texas, como parte de la preparación para el Mundial 2026 .

La Selección Mexicana señaló que Paraguay será un nuevo reto, ya que se trata de un equipo de gran exigencia y que tiene prestigio internacional gracias a sus jugadores alto rendimiento.

