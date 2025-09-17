Hora exacta en el que se juega el Chivas vs Tigres en Liga MX

Miles de personas ya estaban afuera del estadio listos para ver el partido de Chivas vs Tigres , pero tendrán que esperar para disfrutar del juego, ya que las condiciones climáticas obligaron a reprogramar el encuentro.

El partido de Chivas vs Tigres estaba programado para las 19:07 horas de este miércoles 17 de septiembre, sin embargo, una fuerte tormenta sobre el Estadio Akron ha provocado que la Liga MX tenga que suspender el partido hasta nuevo aviso.

Liga MX pospone el Chivas vs Tigres

La tormenta en el Akron hizo que las autoridades de la Liga BBVA MX anunciaran a través de sus redes sociales que el partido tendría que ser reprogramado; decisión que tomaron en coordinación con Protección Civil.

Pese a todo, el partido sí se jugará hoy y comenzará a las 20:50 pm. Las Chivas informaron a través de su cuenta oficial que el estadio logró soportar la lluvia y es un hecho que tendremos partido; la gente ya ingresó de nuevo al estadio y se espera una gran entrada.

¿Dónde ver el Chivas vs Tigres?

Recordemos que para este torneo, todos los partidos de Chivas como local son transmitidos por la señal de streaming de Prime Video, por lo que este encuentro en contra de Tigres es exclusivo por dicha señal.

Alineación del Chivas vs Tigres en Liga MX

Para este partido, el técnico argentino Gabriel Milito apostará por sus hombres de confianza y volverá a jugar con una línea de 5:



Portería: R. Rangel

Defensa: M. Gómez, D. Campillo , G. Sepúlveda, M. Tapias y B. González

, G. Sepúlveda, M. Tapias y B. González Mediocampo: F. González, S. Sandoval y L. Romo

Delantera: E. Álvarez y C. Cowell

Por otro lado, los ‘felinos’ de Guido Pizarro apostarán por una alineación más ofensiva, con la intención de ganar puntos de visitantes:



Portería: N. Guzmán

Defensa: J. Aquino , R. Zwarg, Joaquim y M. Farfan

, R. Zwarg, Joaquim y M. Farfan Mediocampo: F. Gorriarán , B. Parra y J. Brunetta

, B. Parra y J. Brunetta Delantera: Á. Correa, D. Lainez y S. Córdova

