¡Su último Clásico Nacional! Los tristisimos números que tiene Chicharito Hernández en el América vs Chivas

A pesar de que Javier “Chicharito” Hernández es considerado como uno de los últimos ídolos del Club Guadalajara, la realidad es que no ha logrado pesar en el Clásico Nacional América vs Chivas desde que debutó, pues en todos los cotejos que ha enfrentado a Las Águilas no ha logrado marcar ni un solo gol.

Más allá de su falta de anotaciones ante el acérrimo rival de las Chivas en Liga MX, el “Chicharito” tampoco ha podido hacerse presente con jugadas de impacto en gol directo, lo cual incluso ha hecho que se cuestione su relevancia a nivel institucional con el Rebaño Sagrado.

¿Cuántos partidos ha jugado el Chicharito contra el América?

Hasta antes del inicio del América vs Chivas del torneo Apertura 2025 de la Liga MX , Javier Hernández ha disputado un total de 11 partidos ante Las Águilas, en los cuales no logró sumar goles ni jugadas de alto impacto en favor de su equipo.

El balance general del “Chicharito” en los 11 partidos ante el América, es de tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, lo cual pone en evidencia lo difícil que es para el delantero marcar en el llamado Clásico Nacional.

Números de Javier Hernández desde que regresó a Chivas

Desde que el “Chicharito” Hernández regresó a México para vestir la playera de las Chivas , el delantero Azteca únicamente ha podido disputar alrededor del 50% de los partidos disponibles por temas de lesiones.

El delantero que hasta este 13 de septiembre de 2025 se mantiene como el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana, ha visto acción con el Rebaño en 35 partidos contando el último ante Cruz Azul en este Apertura 2025.

En los poco menos de mil 500 minutos que ha disputado Javier Hernández desde su regreso a México, únicamente ha logrado aportar con tres goles para su club, lo cual lo coloca como uno de los delanteros menos efectivos no solo de las Chivas, sino de toda la Liga MX.

¿A qué hora es el Clásico Nacional América vs Chivas?

Vale la pena mencionar que este sábado 13 de septiembre Javier Hernández podría vivir su último Clásico Nacional, pues nuevos reportes señalan que al término de su contrato en diciembre de este 2025 estaría saliendo de las Chivas.

Es por ello que en punto de las 21:00 horas, podríamos ver la última vez que el “Chicharito” se enfrenta en un partido oficial al América siendo jugador de las Chivas .

Posición en la tabla general del América y Chivas

Hasta antes del inicio del partido de la Jornada 8, Chivas y América parecen vivir en una realidad completamente diferente, pues mientras los azulcremas marchan en la segunda posición de la tabla general, el Rebaño está en el puesto número 16.

