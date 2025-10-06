Suspenden partidos de la Liga MX y no habrá futbol en México

La jornada 13 del Torneo de Apertura 2025 se jugará hasta el próximo fin de semana (17 al 18 de octubre) debido a que del 6 al 14 de octubre se llevará a cabo una nueva fecha FIFA en donde algunas selecciones definirán su futuro de cara al Mundial 2026, además la selección azteca tendrá dos partidos de preparación también, por lo que la Liga MX detendrá su actividad del fin de semana del 10 al 12 de octubre.

Así que para ver los partidos de la jornada 13 del Torneo de Apertura 2025 de la Liga MX. tendremos que esperar una semana, mientras tanto habrá futbol en todo el mundo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Resultados de la jornada 12 y tabla general de la Liga MX

Han pasado 12 jornadas del Torneo de Apertura 2025 de la Liga MX y el fin de semana estuvo lleno de emoción y grandes resultados:

Necaxa 0-1 Pachuca

Mazatlán 2-1 Atlético de San Luis

Atlas 3-1 FC Juárez

Querétaro 3-1 Puebla

Tigres 1-1 Cruz Azul

León 2-4 Toluca

América 3-0 Santos

Pumas 1-2 Chivas

Tijuana 2-2 Monterrey

Tabla general de la Liga MX

Tras 12 jornadas jugadas Toluca es el líder del torneo, le siguen las Águilas del América, Monterrey y Cruz Azul respectivamente por lo que estos 4 equipos ya estarían asegurando su lugar directo en la Liguilla. Mientras que los puestos de Play In y los dos de fase final directa se pelean entre nueve escuadras.

1. Toluca 28 puntos

2. América 27 puntos

3. Monterrey 26 puntos

4. Cruz Azul 25 puntos

5. Tigres 23 puntos

6 Tijuana 20 puntos

7. Pachuca 20 puntos

8. FC Juárez 18 puntos

9. Chivas 17 puntos

10. Pumas 13 puntos

11. Atlas 13 puntos

12. León 12 puntos

13. Mazatlán FC 11 puntos

14. Querétaro 11 puntos

15. Atlético San Luis 10 puntos

16. Santos Laguna 10 puntos

17. Necaxa 9 puntos

18. Puebla 5 puntos

América vence 4-1 a Pumas en Liga MX: Goles y resumen [VIDEO] El América comenzó perdiendo el partido, pero logró remontar el encuentró y terminó con un triunfo contundente ante Pumas

Con 5 partidos por jugarse para cerrar la fase regular del campeonato, el regreso de la Liga MX se pondrá al rojo vivo y se espera que en la búsqueda de la calificación, los equipos nos regalen grandes partidos en los algunos que prácticamente serán de eliminación directa.