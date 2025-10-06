Suspenden partidos de la Liga MX y no habrá futbol en México
La Liga MX tendrá un parón de partidos este fin de semana, ninguno de los 9 encuentros de la jornada 13 del Torneo de Apertura 2025 se jugarán.
La jornada 13 del Torneo de Apertura 2025 se jugará hasta el próximo fin de semana (17 al 18 de octubre) debido a que del 6 al 14 de octubre se llevará a cabo una nueva fecha FIFA en donde algunas selecciones definirán su futuro de cara al Mundial 2026, además la selección azteca tendrá dos partidos de preparación también, por lo que la Liga MX detendrá su actividad del fin de semana del 10 al 12 de octubre.
Así que para ver los partidos de la jornada 13 del Torneo de Apertura 2025 de la Liga MX. tendremos que esperar una semana, mientras tanto habrá futbol en todo el mundo.
Resultados de la jornada 12 y tabla general de la Liga MX
Han pasado 12 jornadas del Torneo de Apertura 2025 de la Liga MX y el fin de semana estuvo lleno de emoción y grandes resultados:
Necaxa 0-1 Pachuca
Mazatlán 2-1 Atlético de San Luis
Atlas 3-1 FC Juárez
Querétaro 3-1 Puebla
Tigres 1-1 Cruz Azul
León 2-4 Toluca
América 3-0 Santos
Pumas 1-2 Chivas
Tijuana 2-2 Monterrey
Tabla general de la Liga MX
Tras 12 jornadas jugadas Toluca es el líder del torneo, le siguen las Águilas del América, Monterrey y Cruz Azul respectivamente por lo que estos 4 equipos ya estarían asegurando su lugar directo en la Liguilla. Mientras que los puestos de Play In y los dos de fase final directa se pelean entre nueve escuadras.
1. Toluca 28 puntos
2. América 27 puntos
3. Monterrey 26 puntos
4. Cruz Azul 25 puntos
5. Tigres 23 puntos
6 Tijuana 20 puntos
7. Pachuca 20 puntos
8. FC Juárez 18 puntos
9. Chivas 17 puntos
10. Pumas 13 puntos
11. Atlas 13 puntos
12. León 12 puntos
13. Mazatlán FC 11 puntos
14. Querétaro 11 puntos
15. Atlético San Luis 10 puntos
16. Santos Laguna 10 puntos
17. Necaxa 9 puntos
18. Puebla 5 puntos
Con 5 partidos por jugarse para cerrar la fase regular del campeonato, el regreso de la Liga MX se pondrá al rojo vivo y se espera que en la búsqueda de la calificación, los equipos nos regalen grandes partidos en los algunos que prácticamente serán de eliminación directa.
