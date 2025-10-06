Diablos Rojos del México anuncia cambios en la directiva tras conseguir bicampeonato

El Dr. Othón Díaz Valenzuela se convirtió en presidente ejecutivo de los Diablos Rojos del México en el 2016 y, desde entonces, se encargó de construir un equipo que fuera capaz de dominar el béisbol en México. Lo logró. Ahora, habrá un cambio importante en la estructura del equipo con su salida.

“Hoy queremos agradecer profundamente al Dr. Othón Hermelindo Díaz Valenzuela por su liderazgo, compromiso y valiosas contribuciones al frente de nuestra organización”, escribió el equipo de Diablos a través de sus redes sociales, anunciando la triste noticia.

Diablos Rojos anuncia la salida de Othón Díaz Valenzuela

Fue así que, con un comunicado, Diablos dio una emotiva despedida al Dr. Valenzuela, asegurando que su trabajo dejó una huella importante en la historia reciente del equipo y en el enorme éxito financiero y deportivo que han consagrado en la capital del país.

Informaron que la salida de Othón fue por decisión personal, relacionada con un cambio de país de residencia, como el fin a una era que regresó a los Diablos a lo más alto del deporte mexicano y que hoy en día los tiene como el equipo referente de la Liga Mexicana de Béisbol.

Algunos otros cargos de Othón a lo largo de su carrera profesional han sido los de: Subdirector General de Calidad para el Deporte en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Director de Mercadotecnia (también en la CONADE), y Director de Deporte Competitivo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como Director General de la Fundación Alfredo Harp Helú para el Deporte, A.C.

Jorge Del Valle Mohar, el nuveo director general de Diablos

A su vez, los Diablos informaron que el Lic. Jorge del Valle Mohar será el encargado de asumir la función de Director General con efecto inmediato y con el objetivo de mantener la racha ganadora del equipo e incluso llevarlo a un nivel superior. Destaca que Del Valle ha dedicado gran parte de su carrera profesional a los Diablos y se encuentra altamente comprometido con el equipo.

Por ejemplo, en el 2018 se convirtió en Gerente de Desarrollo Deportivo, en el 2021 en Gerente Deportivo y en el 2023 en Vicepresidente Deportivo; ahora en 2025 asume la Dirección General y el equipo confía en que su trayectoria mantendrá los éxitos de la franquicia.