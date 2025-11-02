inklusion.png Sitio accesible
EN IMÁGENES: En el Día de Muertos Pumas se niega a irse, golea a Xolos y se jugará todo ante Cruz Azul

¡Hasta la última jornada! Pumas sorprende y consigue una victoria clave ante Xolos frente a su afición en Ciudad Universitaria

Pumas vs Xolos: Resumen y fotos
Hakbar Juárez / adn Noticias
Actualizado el 02 noviembre 2025 14:02hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Marco Antonio Campuzano

¡Por fin! Pumas logra una victoria por goleada en la Liga MX ante Xolos de Tijuana y mantiene viva la esperanza de clasificar al Play In en la última jornada. Un partido que necesitaba el conjunto ‘universitario’ para terminar la mala racha y que será clave rumbo al cierre del torneo.

Con la victoria, Pumas sube al 10mo lugar general, el último escalón para entrar al Play-In, aunque esto no le asegura permanecer ahí, ya que tendrá que vencer a Cruz Azul en la última jornada para mantenerse en ese peldaño.

Imágenes: Pumas goleó 4-1 a Xolos

Hakbar Juárez / adn Noticias
Efraín Juárez sorprendió con su planteamiento desde el comienzo del partido, con una 5-2-3 que le funcionó en poco tiempo, ya que José Juan Macías logró abrir el marcador al minuto 15.

Hakbar Juárez / adn Noticias
Poco después, Pumas logró confirmar su buen momento de juego y consiguió otros dos goles de ventaja en solo dos minutos. Primero Álvaro Angulo y después Rodrigo López, con goles al 42 y al 44, respectivamente, logrando irse en ventaja de 3-0 al medio tiempo.

Hakbar Juárez / adn Noticias
En la segunda parte Xolos intentó reaccionar y consiguió un penal al 65, el cual fue canjeado por gol gracias al cobro de Kevin Castañeda, aunque el gusto les duró poco tiempo.

Hakbar Juárez / adn Noticias
Al minuto 71, Rubén Duarte logró anotar el 4-1 definitivo, para confirmar el mejor triunfo de Pumas en lo que va del torneo y que los deja con vida para la última jornada, en donde se jugarán todo ante Cruz Azul.

Hakbar Juárez / adn Noticias
