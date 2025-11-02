EN IMÁGENES: En el Día de Muertos Pumas se niega a irse, golea a Xolos y se jugará todo ante Cruz Azul

¡Por fin! Pumas logra una victoria por goleada en la Liga MX ante Xolos de Tijuana y mantiene viva la esperanza de clasificar al Play In en la última jornada. Un partido que necesitaba el conjunto ‘universitario’ para terminar la mala racha y que será clave rumbo al cierre del torneo.

Con la victoria, Pumas sube al 10mo lugar general, el último escalón para entrar al Play-In, aunque esto no le asegura permanecer ahí, ya que tendrá que vencer a Cruz Azul en la última jornada para mantenerse en ese peldaño.

Imágenes: Pumas goleó 4-1 a Xolos

Efraín Juárez sorprendió con su planteamiento desde el comienzo del partido, con una 5-2-3 que le funcionó en poco tiempo, ya que José Juan Macías logró abrir el marcador al minuto 15.

Poco después, Pumas logró confirmar su buen momento de juego y consiguió otros dos goles de ventaja en solo dos minutos. Primero Álvaro Angulo y después Rodrigo López, con goles al 42 y al 44, respectivamente, logrando irse en ventaja de 3-0 al medio tiempo.

En la segunda parte Xolos intentó reaccionar y consiguió un penal al 65, el cual fue canjeado por gol gracias al cobro de Kevin Castañeda, aunque el gusto les duró poco tiempo.

Al minuto 71, Rubén Duarte logró anotar el 4-1 definitivo, para confirmar el mejor triunfo de Pumas en lo que va del torneo y que los deja con vida para la última jornada, en donde se jugarán todo ante Cruz Azul.

