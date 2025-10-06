Omar Bravo; todo lo que se sabe del caso y cómo era su vida antes de ser detenido por abuso

Con 160 goles, Omar Bravo es el máximo anotador de Chivas, una de las leyendas más importantes del Rebaño Sagrado por su entrega con el club; sin embargo, recientemente se vio involucrado en una acusación de abuso sexual infantil, por lo que fue detenido y puesto a disposición de las autoridades de Jalisco.

El delantero que también defendió a los equipos Deportivo La Coruña, Tigres, Sporting Kansas, Cruz Azul, Atlas, Carolina, Phoenix fue señalado específicamente por el delito de abuso sexual infantil agravado, y aunque constantemente aparecía en entrevistas o en eventos vinculados a Chivas, muchos desconocían su actualidad.

De acuerdo con las investigaciones, se presume que Omar Bravo habría abusado en distintas ocasiones de una adolescente durante los últimos meses. Las investigaciones en curso permitirán obtener mayores datos de prueba que permitan esclarecer los hechos.

¿Cómo era la vida de Omar Bravo antes de ser detenido?

De acuerdo con lo que publicaba el jugador su vida era bastante familiar, de hecho su última fotografía aparece en el cumpleaños número 7 de su hijo: en septiembre compartió imágenes con Alberto Medina y Ramón Morales en un evento deportivo en el que impartió clases a niños y adolescentes.

Bravo también ha difundido imágenes con su familia en la que presume que salieron a correr y algunas de las viejas glorias con las Chivas del Guadalajara.

El exjugador de 45 años tendrá su audiencia el 10 de octubre donde se decidirá si se vincula a Omar “N” por el delito señalado, previsto en el artículo 142-L fracción I y II en relación al 142-Ñ fracción I, III, IV, V y VI del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco.

Hasta entonces, el imputado permanecerá en prisión preventiva oficiosa, para garantizar la continuidad del proceso.

¿Cuáles son los números de Omar Bravo con Chivas?

Omar Bravo tuvo una vida profesional con 17 años de trayectoria, 8 equipos en 3 países, 1 Mundial, 1 Juegos Olímpicos, 1 Copa América, 3 etapas en el Rebaño Sagrado, 160 anotaciones con la camiseta rojiblanca, 1 título de goleo individual en el CL07, el título de Liga del AP06, el de la Copa MX del AP15 y la Supercopa MX de la Temporada 2015-16.

También representó a México en el Mundial de Alemania 2006 y anotó 15 goles en 66 partidos con su selección nacional.