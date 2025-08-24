Cambian de horario el Atlas vs América en Liga MX de último momento

El partido del Atlas vs América en la Liga MX estaba programado para jugarse a las 19:05 horas de este domingo 25 de agosto. Ahora, las condiciones climáticas obligaron a reprogramar el encuentro.

Este juego es el último de la Jornada 6 del torneo Apertura 2025, además de que también es uno de los más atractivos de la fecha. Por si fuera poco, los miles de aficionados que se dieron cita en el Estadio Jalisco siguen esperando a que ruede el balón.

Liga MX pospone el Atlas vs América

Luego de que se registró una intensa tormenta eléctrica sobre el estadio Jalisco, la liga BBVA MX anunció a través de sus redes sociales que el partido será reprogramado, una decisión que tomaron en coordinación con Protección Civil.

Tras más de una hora de análisis, la Liga MX informó que el nuevo horario del Atlas vs América será a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Destaca que la lluvia terminó y en punto de las 19:30 horas, los jugadores salieron a calentar para tener todo listo y cerrar la jornada.

La LIGA BBVA MX, en coordinación con Protección Civil, informa que, una vez que mejoraron las condiciones del clima, el partido @AtlasFC vs. @ClubAmerica iniciará a las 20:00 hrs. — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 25, 2025

Alineaciones del Atlas vs América

Ya se confirmaron las alineaciones. Primero, el Atlas de Diego Cocca jugará con un 5-3-2, conformado por:

Portería: Camilo Vargas

Defensa: Gustavo Ferrareis, Gaddi Aguirre, Mathes Dória, Adrían Mora y José Lozano

Mediocampo: Víctor Ríos, Aldo Rocha y Diego González

Delantera: Gustavo Del Prete y U. Durdević



Por su parte, el América de André Jardine jugará con un 5-2-3, destacando la ausencia de Henry Martín :

Portería: L. Malagón

Defensa: Dagoberto Espinoza, Sebastián Cácercers, Israel Reyes, Ramón Juárez y Cristian Borja

Mediocampo: Álvaro Fidalgo y Érick Sánchez

Delantera: Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas y Rodrigo Aguirre

También pospusieron el Cruz Azul vs Toluca

Menos de 24 horas antes se vivió una historia similar en el partido de Cruz Azul vs Toluca, ya que el partido estaba programado para las 9:00 de la noche y, gracias a una fuerte lluvia en la capital del país, el encuentro tuvo que ser reprogramado hasta las 9:45 horas.

Al final, Cruz Azul se impuso 1-0 a Toluca, con un gol de Luka Romero en los últimos minutos del encuentro, consiguiendo un triunfo clave en el torneo regular para los ‘cementeros’.

