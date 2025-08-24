Cambian de horario el Atlas vs América en Liga MX de último momento
Miles de personas que asistieron al Estadio Jalisco se encuentran esperando a que comience el Atlas vs América, así como millones en televisión
El partido del Atlas vs América en la Liga MX estaba programado para jugarse a las 19:05 horas de este domingo 25 de agosto. Ahora, las condiciones climáticas obligaron a reprogramar el encuentro.
Este juego es el último de la Jornada 6 del torneo Apertura 2025, además de que también es uno de los más atractivos de la fecha. Por si fuera poco, los miles de aficionados que se dieron cita en el Estadio Jalisco siguen esperando a que ruede el balón.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
Liga MX pospone el Atlas vs América
Luego de que se registró una intensa tormenta eléctrica sobre el estadio Jalisco, la liga BBVA MX anunció a través de sus redes sociales que el partido será reprogramado, una decisión que tomaron en coordinación con Protección Civil.
Tras más de una hora de análisis, la Liga MX informó que el nuevo horario del Atlas vs América será a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Destaca que la lluvia terminó y en punto de las 19:30 horas, los jugadores salieron a calentar para tener todo listo y cerrar la jornada.
La LIGA BBVA MX, en coordinación con Protección Civil, informa que, una vez que mejoraron las condiciones del clima, el partido @AtlasFC vs. @ClubAmerica iniciará a las 20:00 hrs.— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 25, 2025
Alineaciones del Atlas vs América
Ya se confirmaron las alineaciones. Primero, el Atlas de Diego Cocca jugará con un 5-3-2, conformado por:
- Portería: Camilo Vargas
- Defensa: Gustavo Ferrareis, Gaddi Aguirre, Mathes Dória, Adrían Mora y José Lozano
- Mediocampo: Víctor Ríos, Aldo Rocha y Diego González
- Delantera: Gustavo Del Prete y U. Durdević
Por su parte, el América de André Jardine jugará con un 5-2-3, destacando la ausencia de Henry Martín :
- Portería: L. Malagón
- Defensa: Dagoberto Espinoza, Sebastián Cácercers, Israel Reyes, Ramón Juárez y Cristian Borja
- Mediocampo: Álvaro Fidalgo y Érick Sánchez
- Delantera: Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas y Rodrigo Aguirre
También pospusieron el Cruz Azul vs Toluca
Menos de 24 horas antes se vivió una historia similar en el partido de Cruz Azul vs Toluca, ya que el partido estaba programado para las 9:00 de la noche y, gracias a una fuerte lluvia en la capital del país, el encuentro tuvo que ser reprogramado hasta las 9:45 horas.
Al final, Cruz Azul se impuso 1-0 a Toluca, con un gol de Luka Romero en los últimos minutos del encuentro, consiguiendo un triunfo clave en el torneo regular para los ‘cementeros’.
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos