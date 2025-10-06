Liga MX: Clasificados y tabla general tras la jornada 12 del Apertura 2025
La jornada 12 de la Liga MX dejó varias sorpresas y cambios en la tabla general; la liguilla está a la vuelta de la esquina y varios equipos siguen luchando por un lugar.
Este fin de semana tuvimos mucha acción de la Liga MX , la cuál nos dejo una gran cantidad de emociones en los más de 9 partidos disputados de viernes a domingo. La jornada 12 dejó un saldo positivo en acción dentro del campo, fueron un total de 28 goles anotados, uno de los promedios más altos.
Tabla general Liga MX
1. Toluca 28 puntos. Clasificado
2. América 27 puntos. Clasificado
3. Monterrey 26 puntos. Clasificado
4. Cruz Azul 25 puntos. Clasificado
5. Tigres 23 puntos. Jugará Play-In (Local)
6 Tijuana 20 puntos. Jugará Play-In (Local)
7. Pachuca 20 puntos. Jugará Play-In (Local)
8. FC Juárez 18 puntos. Jugará Play-In (Local)
9. Chivas 17 puntos. Jugará Play-In (Visitante)
10. Pumas 13 puntos. Jugará Play-In (Visitante)
11. Atlas 13 puntos. Eliminado
12. León 12 puntos. Eliminado
13. Mazatlán FC 11 puntos. Eliminado
14. Querétaro 11 puntos. Eliminado
15. Atlético San Luis 10 puntos. Eliminado
16. Santos Laguna 10 puntos. Eliminado
17. Necaxa 9 puntos. Eliminado
18. Puebla 5 puntos. Eliminado
Jornada 13 liga mx 2025
Viernes 17 de octubre/ Puebla vs Tijuana: Azteca Deportes y Canal 7 a las 19:00 hrs.
Viernes 17 de octubre/ Atl. San Luis vs Atlas: ESPN a las 21:00 hrs.
Viernes 17 de octubre/ Tigres vs Necaxa: TUDN, Vix Premium y Canal 5 a las 21:00 hrs.
Sábado 18 de octubre/ FC Juárez vs Pachuca: Azteca Deportes y Canal 7 a las 17:00 hrs.
Sábado 18 de octubre/ Santos Laguna vs León: TUDN y Vix Premium a las 17:00 hrs.
Sábado 18 de octubre/ Monterrey vs Pumas: TUDN y Vix Premium a las 19:00 hrs.
Sábado 18 de octubre/ Chivas vs Mazatlán FC: Amazon Prime Video a las 19:07 hrs.
Sábado 18 de octubre/ Toluca vs Querétaro: TUDN y Vix Premium a las 21:00 hrs.
Sábado 18 de octubre/ Cruz Azul vs América: TUDN y Vix Premium a las 21:05 hrs.
