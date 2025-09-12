¡Anuncio histórico! Wrestlemania 43 de la WWE se realizará fuera de EUA y esta será su sede

Después de varias semanas de rumores, este viernes 12 de septiembre la WWE confirmó que el evento de Wrestlemania 43 se estará llevando a cabo en la ciudad de Riyadh, Arabia Saudita, lo cual marca un hecho histórico para la compañía de lucha libre más grande a nivel internacional.

Fue a través de sus diferentes plataformas de redes sociales, que los altos directivos de la compañía señalaron que el evento fue programado para el próximo 2027, esto con miras a la creación de nuevas historias que se contarán dentro de los cuadriláteros.

¿Por qué se hará el Wrestlemania 43 en Arabia Saudita?

El pasado jueves 11 de septiembre Paul Michael Levesque, mejor conocido como Triple H en el universo de la WWE , dio a conocer que este viernes se haría un anuncio que cambiaría el juego de la lucha libre dentro de los Estados Unidos (EUA).

De acuerdo con diversos reportes dados a conocer por insiders de este deporte espectáculo, los altos directivos de la compañía buscan llevar a otros países los eventos estelares de la marca, esto con la finalidad de hacer más grande su mercado fuera de EUA, México y Canadá.

Esta será la primera vez en toda la historia de la WWE que Wrestlemania, considerado como el escenario más grande e importante de la lucha libre, se realiza fuera de territorio norteamericano.

¿Cuántos PPV de la WWE se han hecho en Arabia Saudita?

Vale la pena mencionar que esta no es la primera vez que la WWE lleva sus eventos a Arabia Saudita, pues desde hace más de 5 años han realizado el evento llamado Crown Jewel.

Sin embargo, con el paso de los años también se organizaron eventos como el Royal Rumble, Queen of the Ring, King of the Ring e incluso el llamado WWE World Cup en la ciudad Riyadh, Arabia Saudita.

WWE busca hacer más PPV fuera de EUA

Con el anuncio de la salida de Wrestlemania de Estados Unidos, se abre la puerta para que eventos estelares se realicen con más frecuencia en países como Arabia Saudita, Reino Unido, España e incluso la misma República Mexicana.

Información que ha ido saliendo en los últimos meses, sugiere que para el próximo 2026 uno de los eventos más grandes e importantes de la WWE se podría realizar en suelo mexicano, esto a espera de la confirmación oficial.

Superestrellas de la WWE a seguir rumbo a Wrestlemania 43

Algunas de las superestrellas de la WWE que podrían brillar en el próximo Wrestlemania 43, son:

Penta Zero Miedo

Seth Rollins

CM Punk

Cody Rhodes

Rusev

Andrade

Roman Reings

