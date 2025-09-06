AJ Lee regresa a WWE tras 10 años; la sorpresa en SmackDown y lo que viene para Wrestlepalooza

La noche del viernes en SmackDown pasará a la historia de la WWE : AJ Lee volvió al ring tras más de diez años de ausencia. El regreso ocurrió en el United Center de Chicago, ciudad natal de su esposo y estrella de la compañía, CM Punk.

En medio de la tensión narrativa con Becky Lynch, AJ irrumpió para defender a Punk, dominando el segmento y recibiendo una de las ovaciones más ensordecedoras de la velada.

El público no tardó en corear “AJ Lee” , evidenciando la magnitud del momento. Para muchos aficionados, este regreso simboliza no solo la vuelta de una figura querida, sino también la consolidación del impulso femenino dentro de la lucha libre.

Posible lucha mixta en Wrestlepalooza

La reaparición de AJ no quedó como una simple aparición de una vez. Diversos reportes especializados señalan que la luchadora podría formar equipo con CM Punk para enfrentar a Seth Rollins y Becky Lynch en un combate mixto en Wrestlepalooza , programado para el próximo 20 de septiembre.

El posible encuentro sería uno de los más mediáticos del año, tanto por el valor narrativo como por el atractivo de ver a dos de las parejas más icónicas de la industria frente a frente; además, de que está muy cerca de volverse real por que la luchadora firmó contrato por varios años con la empresa.

¿Quién es AJ Lee, pionera de la revolución femenina?

Durante su carrera, AJ Lee fue campeona de Divas en tres ocasiones y se convirtió en una de las principales voces detrás del movimiento #GiveDivasAChance, que abrió camino a la actual Revolución Femenina en WWE .

Su estilo irreverente, promos memorables y habilidad en el ring marcaron un antes y un después en la manera en que se percibía el talento femenino.

De acuerdo con el documental WWE Unreal, el 45% de la audiencia de la compañía es femenina; desde 2017 se ha buscado colocar a las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres en los shows semanales y los eventos principales.

WWE en 2025: el año de los regresos femeninos

El retorno de AJ se suma a una ola de reapariciones que marcaron este 2025. En el Royal Rumble regresaron Alexa Bliss, Trish Stratus, Charlotte Flair y Nikki Bella, mientras que en Elimination Chamber Jade Cargill volvió para iniciar una rivalidad con Naomi.

El regreso de AJ Lee, tras diez años retirada por diferencias con la empresa y problemas personales ligados al trato hacia Punk, refuerza ese mensaje: el talento femenino es hoy pilar fundamental en la compañía.

