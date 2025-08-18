Fiesta Mexicana en Las Vegas: El Hijo del Vikingo y Dominik Mysterio se enfrentarán en Worlds Collide 2025

La lucha libre mexicana se prepara para una noche histórica en Las Vegas. El próximo 12 de septiembre, el Thomas & Mack Center será el escenario de una batalla épica entre El Hijo del Vikingo, actual Megacampeón de AAA, y Dominik Mysterio, campeón Intercontinental de WWE .

Este enfrentamiento y muchos más que no han sido revelados se llevará a cabo en el evento Worlds Collide , una colaboración sin precedentes entre WWE y la lucha libre mexicana, luego de que la empresa estadounidense comprara a AAA.

Esto no se podía quedar así… Dominik Mysterio vs. El Hijo Del Vikingo por el Megacampeonato de @luchalibreaaa en Las Vegas 🔥 nos vemos el 12 de septiembre en #WorldsCollide, boletos a la venta este viernes.@wwe pic.twitter.com/q7w4fCFks5 — WWE Español (@wweespanol) August 18, 2025

¿Cuándo será la fiesta mexicana, Worlds Collide, en Las Vegas?

La fecha del evento coincide con las celebraciones por el Día de la Independencia de México, lo que promete una atmósfera festiva y apasionada debido al espíritu migrante de la zona.

Además, la ciudad será testigo de la esperada pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford al día siguiente, lo que atraerá a una multitud entusiasta de aficionados mexicanos y mexicoamericanos. Se espera que la audiencia en Las Vegas brinde un ambiente vibrante y lleno de energía.

Triplemanía XXXIII deja un precedente histórico para la lucha libre

Conviene recordar que el pasado 16 de agosto, durante Triplemanía XXXIII en la Arena Ciudad de México, El Hijo del Vikingo defendió su título en una lucha Fatal 4-Way contra Dominik Mysterio, Dragon Lee y El Grande Americano.

El combate estuvo marcado por intervenciones inesperadas, incluyendo la de AJ Styles, quien, disfrazado, interfirió en favor de Vikingo, permitiéndole retener el título.

Dos días después de este evento, la WWE publicó un comunicado donde marcó como histórica la noche, la cual fue vista en internet por 4.3 millones de espectadores —en las primeras 24 horas—, así como una audiencia concurrente de 614 mil internautas, además de más de 19 mil aficionados en la Arena Ciudad de México.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para Worlds Collide?

Los boletos para Worlds Collide estarán disponibles a partir del viernes 22 de agosto en el siguiente link . Dada la alta demanda anticipada, se recomienda adquirirlos con anticipación para asegurar tu lugar en este evento histórico.

Este enfrentamiento confirmado no solo es un combate por el título, sino una celebración de la lucha libre mexicana en el escenario mundial. Con la colaboración entre WWE y AAA, Worlds Collide promete ser una noche inolvidable para los aficionados de la lucha libre.

