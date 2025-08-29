¡Ya no lo podrán ver! Fecha oficial y detalles del retiro de John Cena de la WWE

John Cena , el luchador más icónico de la WWE en las últimas tres décadas, confirmó su retiro definitivo este 2025 tras 25 años de carrera en los cuadriláteros.

El 17 veces campeón mundial , creador del famoso Ajuste de Actitud, decidió poner fin a su trayectoria el próximo 13 de diciembre, con un último combate que marcará el fin de una era.

John Cena anunció su retiro desde el 2024

El propio Cena reveló su decisión durante el evento Money in the Bank en Toronto, en julio de 2024.

“Esta noche anuncio oficialmente mi retiro de la WWE”, declaró ante miles de fanáticos, adelantando que su camino hacia la despedida estaría lleno de presentaciones especiales.

Desde entonces, se sabía que 2025 sería el año de su último WrestleMania y de su despedida definitiva de los encordados.

Cena se retira en un Saturday Night’s Main Event

A mediados de este año, NBC Sports confirmó que el retiro se concretará en Saturday Night’s Main Event , el 13 de diciembre, con transmisión exclusiva por Peacock en Estados Unidos y por YouTube para el resto del mundo.

Aunque aún no se ha revelado quién será su rival ni la sede oficial, todo apunta a que se podría llevar a cabo en Massachusetts, estado natal del luchador.

Así va la gira de 36 presentaciones de John Cena durante 2025

John Cena se encuentra actualmente en plena gira de despedida, con un total de 36 apariciones programadas durante 2025; no obstante, para este final de mes ya le quedan menos de 10 presentaciones.

Pese a su retiro, se espera que participe en eventos clave como Wrestlepalooza, el próximo 20 de septiembre en Indianápolis, donde compartirá cartelera con figuras como Seth Rollins, Becky Lynch, Cody Rhodes , CM Punk y Drew McIntyre.

En sus propias palabras, el retiro no será un simple paréntesis: “La gente dice que se va y dos años después vuelve. Quiero dejar las cosas claras: terminé. Esto es todo”, afirmó en conferencia de prensa.

El paso de John Cena a la pantalla grande

Aunque Cena se despide de la lucha libre, su presencia en la cultura popular continuará gracias a su carrera como actor.

Ha participado en producciones como El Marine, Guerra de Papás y The Suicide Squade, donde dio vida a Peacemaker, personaje que actualmente protagoniza una serie en HBO Max cuya segunda temporada se estrenó en agosto de 2025.

El legado de Cena en WWE

Con 17 campeonatos mundiales y múltiples récords en WrestleMania , John Cena se consagró como una de las superestrellas más exitosas de todos los tiempos.

Su retiro no solo marca el fin de una etapa para él, sino también para toda una generación de fanáticos que lo acompañaron durante más de dos décadas, incluso para la empresa de lucha libre que alcanzó fama mundial de la mano de Cena.

