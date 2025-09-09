Hora y señal de streaming para ver gratis el México vs Corea del Sur rumbo al Mundial 2026

El partido amistoso México vs Corea del Sur de la fecha FIFA de septiembre rumbo al Mundial 2026 se podrá ver completamente gratis y en vivo a través de las plataformas de Azteca Deportes, pues ya sea por medio de la televisión o por streaming, las mejores voces de la narración en el país se encargarán de llevar toda la crónica del cotejo.

Será este 9 de septiembre de 2025 a través del Canal 7 y las diferentes plataformas digitales de Azteca Deportes, que Christian Martinoli, Luis García, David Medrano y Jorge Campos estarán llevando el relato del compromiso amistoso entre la Selección Mexicana y Corea del Sur.

¿A qué hora inicia el México vs Corea del Sur?

De acuerdo con lo previsto para el compromiso, el silbatazo inicial del México vs Corea del Sur se tiene pactado para este martes a las 19:30 horas, tiempo del centro de la República Mexicana.

Pese a ello es importante señalar que la transmisión del cotejo arrancará a las 19:20 horas, tiempo en el cual se estará llevando toda la previa con los resultados obtenidos por México y los surcoreanos en sus compromisos más recientes.

¿Por dónde ver en streaming el México vs Corea del Sur?

Como bien se mencionó anteriormente, el compromiso entre la Selección Mexicana y los asiáticos se podrá seguir completamente gratis a través de la plataforma de Azteca Deportes a la cual podrás ingresar en el siguiente enlace oficial.

De igual forma se podrá seguir el minuto a minuto dentro de la plataforma web de adn40, esto con el resultado completamente en vivo y con las acciones más destacadas del cotejo.

#MiSelecciónAzteca lista para enfrentar a Corea del Sur 🇲🇽🆚🇰🇷



México cierra esta fecha FIFA en un partido de atracción total por las pantallas de Azteca 7 🔥🫡



📅 Martes 9 de septiembre

🕢 7:20 PM

📺 Azteca 7 y Azteca Deportes Network⁣

💻 https://t.co/OqYzbKT3Ba⁣

📱 APP… pic.twitter.com/Zg3G3Wm493 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 8, 2025

Jugadores a seguir de Corea del Sur contra México

Sin lugar a dudas los jugadores de Corea del Sur a los cuales los dirigidos por Javier Aguirre le tienen que poner “marca” personal son Heung-min Son, Lee Kang-in y Kim Min-jae, los cuales han destacado en importantes clubes de Europa.

Otros jugadores destacados de este combinado nacional son Dong-Gyeong Lee, Jae-Sung Lee, Young-Woo Seol y Tae-Seok Lee, los cuales se e

¿Cuántas fechas FIFA quedan antes del Mundial 2026?

Es importante mencionar que después del parón de clubes de septiembre, a la Selección Mexicana aún le quedarán por disputar un total de ocho partidos correspondientes a amistosos de fecha FIFA.

Éstos se disputarán entre los meses de octubre, noviembre, marzo y junio, justo previo al inicio del Mundial 2026.

