Todos los detalles de la Carrera del Club América 2025: Inscripción, ruta, premios y costos

El Club América acaba de anunciar su carrera anual, en donde miles de americanistas se reúnen para recorrer 3, 5 y hasta 10 kilómetros en una actividad que promueve el deporte en las personas y que tendrá lugar el próximo 21 de diciembre en el nuevo Estadio Banorte.

Por si fuera poco, además de ser una carrera con un ambiente futbolista, habrá grandes premios para las personas que participen, además de que este año se implementó una nueva modalidad que busca llevar la carrera a un público mucho más grande.

Inscripción a la carrera del Club América y sus dos modalidades

Este 2025, la carrera del Club América tendrá modalidad presencial y virtual. La presencial es como todos la conocemos, en el recorrido del Estadio Banorte, corriendo codo a codo con los demás aficionados, pero la virtual es una nueva apuesta que tendrá lugar un día antes, el 20 de diciembre.



Carrera presencial / 21 de diciembre / 07:00 am / inscripción

/ 21 de diciembre / 07:00 am / Carrera virtual / 20 de diciembre / 06:00 am / inscripción

Es importante considerar el costo de inscripción. La modalidad presencial va desde los $699 pesos, con un precio plus que es desde $629. Por otro lado, la modalidad en línea tiene un costo de inscripción de $699.

Los premios en la carrera del Club América

Los premios se darán únicamente a los concursantes presenciales. Se dará una medalla a TODOS los corredores que terminen el recorrido, en cualquiera de las distancias de 3, 5 y 10 kilómetros.

También se darán trofeos y premios sorpresa a los 3 primeros lugares absolutos de 5 y 10 kilómetros, tanto en la rama varonil como en la rama femenil, destacando que los resultados de la premiación estarán sujetos al tiempo oficial de cada competidor.

Por último, el tramo de 3 kilómetros es más recreativo que competitivo, por lo que no tendrá una premiación especial, aunque sí incluirá una medalla.

¿Los jugadores del América estarán en la carrera?

Claro, en ediciones anteriores los jugadores del Club América , tanto varonil como femenil, han participado en la carrera, por lo que este 2025 no será la excepción, mucho menos considerando que será un primer acercamiento a la remodelación del antes conocido “Estadio Azteca”.

