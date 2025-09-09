Micah Parsons brilla con Green Bay pero no olvida a los vaqueros

Con una sólida presentación en defensiva y ofensiva, Green Bay aplastó a los Detroit Lions (27-13). El triunfo significó el debut soñado para el ala defensivo de 26 años Micah Parsons, quien vuelve al emparrillado con nuevo equipo tras un estira y afloja con los Dallas Cowboys.

En la anterior temporada, Parsons tuvo un rendimiento atípico. A pesar de ser uno de los mejores elementos de los Vaqueros, estos finalmente no decidieron renovar su contrato.

Durante muchas semanas se estuvo especulando sobre un posible ‘beef’ entre el gerente general de Dallas, Jerry Jones y Micah Parsons. Después de varias semanas de tensión y muchas declaraciones que dejaban ver que las cosas no estaban del todo bien. Los Vaqueros finalmente cedieron al jugador a Green Bay.

Debut de Micah Parsons en Green Bay

Micah Parsons firmó con los cabezas de queso por 4 años y un total de $188 millones, no se revelaron muchos detalles del acuerdo, pero Parsons tendrá $120 millones de dólares asegurados. Este es el contrato más grande firmado en ‘off-season’ por un jugador de NFL que no juega como mariscal de campo.

El domingo pasado tuvo sus primeros minutos con Green Bay y se miró fuerte y recuperado, recordemos que los últimos días con Dallas fueron bastante atropellados para el ala cerrada.

Ruptura con Dallas Cowboys

La salida de Parsons de los Vaqueros, sin duda fue un golpe fuerte para todos los fanáticos. Que la franquicia no luchará para retener a uno de los mejores jugadores de la NFL, dejó muy mal parado a su gerente general Jerry Jones.

Desde finales de la temporada regular de 2024, Parsons había compartido en su redes sociales que no tenía certeza de lo que pasaría con su contrato. El jugador aseguró en múltiples ocasiones que la gerencia del equipo no le contestaba las llamadas y estaba siendo menospreciado.

Finalmente en la postemporada el intercambio fue oficial y aunque es muy cuestionable, Dallas compenso la salida de Micah Parsons con la llegada del tackle defensivo Kenny Clark.

Esto dijo Jerry Jones de la salida de Micah Parsons

Jerry Jones, el mandamás del equipo más importante y valioso de la NFL , aseguró que de haber llegado a un acuerdo con Micah Parsons, este habría sido el jugador mejor pagado de toda la NFL.

Durante una entrevista en el canal de Youtube de Michael Irvin , también aseguró que él más que nadie lamenta la salida de Parsons, quien fue uno de los referentes y mejores jugadores de Dallas en por lo menos los últimos 8 años.

Nadie le ha ofrecido jamás más dinero que yo para jugar al fútbol americano. Punto. -Jerry Jones

