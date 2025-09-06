Resultado EN VIVO de México vs Japón, partido amistoso rumbo al Mundial 2026

Este sábado 6 de septiembre, la Selección Mexicana se enfrenta a Japón en un partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026 y se medirá a Japón, una de las mejores selecciones del futbol asiático.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

El encuentro se llevará a cabo en el Oakland-Alameda County Coliseum, en California, Estados Unidos, a las 20:00 horas (hora del centro de México) y aquí en adn40 podrás seguir el minuto a minuto.

Resultado EN VIVO de México vs Japón

1': Inicia el partido desde California

19:55: Salen los equipos para entonar los respectivos himnos

Sábado IMPERDIBLE en @AztecaSiete 🤩



México se mide a Japón: #MiSelecciónAzteca va por la VICTORIA 🇲🇽



Al terminar, Óscar Valdez regresa a Nogales, Sonora para medirse a Ricky Medina: EN VIVO en #BoxAzteca 🥊



📅 Sábado 6 de septiembre

🕗 Desde las 7:50 PM

📺 Azteca 7

💻… pic.twitter.com/VThe5KSpLQ — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 4, 2025

¿Cómo llegan ambos equipos a esta fecha FIFA?

México llega como ganador de la Copa Oro

Bajo la dirección de Javier Vasco Aguirre, el Tri llega con confianza tras consagrarse campeones de la Copa Oro 2025 al vencer a Estados Unidos 2-1.

Una de las principales novedades es el regreso de Hirving Chucky Lozano, quien no jugaba con la selección desde marzo de 2024. Además, Germán Berterame también regresa a la convocatoria tras su última aparición en octubre de 2024.

Aguirre convocó a 25 jugadores, incluyendo a figuras como César Montes, Johan Vásquez, Edson Álvarez y Santiago Giménez.

Selección Mexicana enfrentará a Ecuador en Guadalajara [VIDEO] El conjunto mexicano regresa a Guadalajara, Jalisco, para enfrentar a la selección de Ecuador; conoce todos los detalles.

Japón también llega como campeón EAFF

Por su parte, Japón, dirigido por Hajime Moriyasu, llega con una victoria reciente ante Corea del Sur en el Campeonato de la EAFF; sin embargo, su clasificación al Mundial 2026 ya está asegurada.

El equipo nipón cuenta con una generación de futbolistas que militan en ligas europeas, como Takefusa Kubo y Kaoru Mitoma, lo que eleva la calidad de su plantel.

Horarios y dónde ver el partido

Fecha: sábado 6 de septiembre

Hora: 20:00 horas (hora del centro de México)

(hora del centro de México) Sede: Oakland-Alameda County Coliseum, California, Estados Unidos

Transmisión en vivo: Azteca 7 y por Azteca Deportes

Con ambos equipos motivados y con planteles de calidad, se espera un partido emocionante y de alto nivel competitivo.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.