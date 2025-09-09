México vs Corea del Sur: Así fueron los goles con los que la selección Azteca consiguió el empate

México empató 2-2 ante Corea del Sur con goles de Raúl Alonso Jiménez y Santiago Giménez en este partido celebrado en el Geodis Park, de Tennessee, Estados Unidos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cómo fue el gol de Raúl Jimenéz en el partido contra Corea del Sur?

Raúl Jiménez anotó un golazo de cabeza para la Selección Mexicana en el partido amistoso contra Corea del Sur celebrado hoy 9 de septiembre de 2025 en Nashville. El gol llegó al minuto 22 tras un centro preciso de Rodrigo Huescas, donde Jiménez ganó la marca al defensa Kim Min-jae del Bayern Múnich y remató al ángulo izquierdo del portero surcoreano, marcando el 1-0 para México.

Con este tanto, Raúl Jiménez llegó a 44 goles con la camiseta nacional, quedando a solo dos goles de igualar a Jared Borgetti como uno de los máximos goleadores históricos del combinado nacional y más cerca del récord de Javier “Chicharito” Hernández.

Incondicionales, así estalló el estadio con nuestro GOL. 😤🏟️



Tremenda anotación de Raulito.📹#PorMéxicoTodo. 💚🤍❤️ pic.twitter.com/6XQfV0376J — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 10, 2025

México vs Corea del Sur: Gol de Santiago Giménez

¡UNA LOCURA LO QUE HIZO SANTI! 🎯



¡GRANDÍSIMA ANOTACIÓN DE GIMENEZ PARA EMPAREJAR LOS CARTONES!💥



🇲🇽 2-2 🇰🇷#PorMéxicoTodo 💚🤍❤️ pic.twitter.com/icZnrFVypb — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 10, 2025

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.