México 1-0 Corea del Sur: EN VIVO, resultado del amistoso de hoy 9 de septiembre, alineaciones y detalles
México viene de empatar a cero goles con Japón; en este partido vs Corea, busca mejorar su rendimiento, aunque tendrá bajas considerables en la defensa
El partido de México vs Corea del Sur será uno de los últimos amistosos que tendrá la Selección Mexicana este 2025 y Javier Aguirre apostará por sus mejores jugadores para conseguir un resultado positivo.
Corea del Sur viene de vencer 2-0 a la selección de Estados Unidos, en un partido en donde Son Heung Min y Lee Dong-gyeong anotaron; por otro lado, México viene de empatar 0-0 con Japón, en un partido donde Edson Álvarez salió lesionado en la primera mitad.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
MÉXICO 1-0 COREA DEL SUR, resultado en vivo
- Minuto 21: ¡GOOOOOLAZOOOOOO! RAÚL JIMÉNEZ abre el marcador con un gol de cabeza
- Minuto 10: Cerca Corea del Sur, el disparo de King Meen Lee pasa por un costado
- Minuto 4: Primer disparo de México, a cargo de Raúl Jiménez
- 19:30 horas: ¡COMIENZA EL PARTDO!
- 19:20 horas: Los equipos salen para cantar los himnos
- 19:00 horas: Los equipos salen a calentar
- 18:45 horas: México no tendrá a César Montes por expulsión
- 18:45 horas: México no tendrá a Edson Álvarez por lesión
- 18:30 horas: Se espera un lleno total para el amistoso de México vs Corea del Sur
- 18:20 horas: Alineación confirmada de México: R. Rangel; R. Huescas, J. Purata, J. Vasquez, M. Chávez; E. Lira, M. Ruíz, E. Sánchez; G. Berterame, R. Jiménez y H. Lozano
- 18:00 horas: México llega al estadio
¡Ya en el estadio! 🏟️— Selección Nacional (@miseleccionmx) September 10, 2025
¡Se viene el partido ante Corea del Sur!#PorMéxicoTodo 🇲🇽 pic.twitter.com/hjCLqVLY3n
Alineaciones del México vs Corea del Sur
Javier Aguirre sorprendió con su alineación, además de que tuvo que sustituir a
Edson Álvarez
por lesión y a César Montes por expulsión, por lo que jugará con:
- Portería: Raúl Rangel
- Defensa: Rodrigo Huescas, Juan Purata, Johan Vásquez y Mateo Chávez
- Mediocampo: Erick Lira, Marcel Ruíz y Érick Sánchez
- Delantera: Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Germán Berterame
Alineación de Corea del Sur, a cargo del entrenador Myung Bo Hong:
- Portería: S. Kim
- Defensa: M. Kim, H. Lee, M. Kim, T. H. Kim, M. J. Lee
- Mediocampo: J. Castrop, B. Jun-Ho, W. Park, K. Lee
- Delantera: H. Oh
¿Dónde ver el México vs Corea del Sur?
Recordemos que el partido comienza en punto de las 7:30 de la tarde, aunque la transmisión por Azteca Deportes comenzará desde las 7:20, por lo que el partido se podrá disfrutar completamente gratis en canal 7.
REVANCHA— david medrano felix (@medranoazteca) September 9, 2025
Sin Edson por lesión y Montes por suspensión, México buscará vs Corea tener una buena actuación y sacarse la espina del mal partido vs Japón. @AztecaDeportes @AztecaSiete @martinolimx @GarciaPosti pic.twitter.com/Awtv9YMtFE
Los próximos partidos de la Selección Mexicana
Luego de estos amistosos contra las dos mejores selecciones de Asia, el conjunto de México tendrá un calendario interesante con los partidos de:
- México vs Colombia / 11 de octubre
- México vs Ecuador / 14 de octubre
Sin mencionar que podría tener un partido más ante Paraguay antes de terminar el año. Asimismo, en el 2026, podría tener un encuentro ante Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca.
Confirmado: Fecha en que México se enfrentará a Cristiano Ronaldo
Portugal se enfrentará a la Selección Mexicana en el Estadio Azteca y “El Comandante” seguramente será su mayor adversario en la cancha.
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.