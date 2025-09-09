México 1-0 Corea del Sur: EN VIVO, resultado del amistoso de hoy 9 de septiembre, alineaciones y detalles

El partido de México vs Corea del Sur será uno de los últimos amistosos que tendrá la Selección Mexicana este 2025 y Javier Aguirre apostará por sus mejores jugadores para conseguir un resultado positivo.

Corea del Sur viene de vencer 2-0 a la selección de Estados Unidos, en un partido en donde Son Heung Min y Lee Dong-gyeong anotaron; por otro lado, México viene de empatar 0-0 con Japón, en un partido donde Edson Álvarez salió lesionado en la primera mitad.

MÉXICO 1-0 COREA DEL SUR, resultado en vivo

Minuto 21: ¡GOOOOOLAZOOOOOO! RAÚL JIMÉNEZ abre el marcador con un gol de cabeza

Minuto 10: Cerca Corea del Sur, el disparo de King Meen Lee pasa por un costado

Minuto 4: Primer disparo de México, a cargo de Raúl Jiménez

19:30 horas: ¡COMIENZA EL PARTDO!

19:20 horas: Los equipos salen para cantar los himnos

19:00 horas: Los equipos salen a calentar

18:45 horas: México no tendrá a César Montes por expulsión

18:45 horas: México no tendrá a Edson Álvarez por lesión

18:30 horas: Se espera un lleno total para el amistoso de México vs Corea del Sur

18:20 horas: Alineación confirmada de México: R. Rangel; R. Huescas, J. Purata, J. Vasquez, M. Chávez; E. Lira, M. Ruíz, E. Sánchez; G. Berterame, R. Jiménez y H. Lozano

18:00 horas: México llega al estadio

¡Ya en el estadio! 🏟️



¡Se viene el partido ante Corea del Sur!#PorMéxicoTodo 🇲🇽 pic.twitter.com/hjCLqVLY3n — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 10, 2025

Alineaciones del México vs Corea del Sur

Javier Aguirre sorprendió con su alineación, además de que tuvo que sustituir a Edson Álvarez por lesión y a César Montes por expulsión, por lo que jugará con:



Portería: Raúl Rangel

Defensa: Rodrigo Huescas , Juan Purata, Johan Vásquez y Mateo Chávez

, Juan Purata, Johan Vásquez y Mediocampo: Erick Lira, Marcel Ruíz y Érick Sánchez

y Érick Sánchez Delantera: Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Germán Berterame

Alineación de Corea del Sur, a cargo del entrenador Myung Bo Hong:



Portería: S. Kim

Defensa: M. Kim, H. Lee, M . Kim , T. H. Kim, M. J. Lee

. , T. H. Kim, M. J. Lee Mediocampo: J. Castrop, B. Jun-Ho, W. Park, K. Lee

Delantera: H. Oh

¿Dónde ver el México vs Corea del Sur?

Recordemos que el partido comienza en punto de las 7:30 de la tarde, aunque la transmisión por Azteca Deportes comenzará desde las 7:20, por lo que el partido se podrá disfrutar completamente gratis en canal 7.

REVANCHA

Sin Edson por lesión y Montes por suspensión, México buscará vs Corea tener una buena actuación y sacarse la espina del mal partido vs Japón. @AztecaDeportes @AztecaSiete @martinolimx @GarciaPosti pic.twitter.com/Awtv9YMtFE — david medrano felix (@medranoazteca) September 9, 2025

Los próximos partidos de la Selección Mexicana

Luego de estos amistosos contra las dos mejores selecciones de Asia, el conjunto de México tendrá un calendario interesante con los partidos de:



México vs Colombia / 11 de octubre

/ 11 de octubre México vs Ecuador / 14 de octubre

Sin mencionar que podría tener un partido más ante Paraguay antes de terminar el año. Asimismo, en el 2026, podría tener un encuentro ante Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca.

