Orgullo Azteca: Ella es Andrea Becerra, la primera mexicana campeona mundial en tiro con arco

La arquera Andrea Maya Becerra pasó la historia del deporte nacional al convertirse en la primera mexicana en ganar la medalla de oro individual en el Mundial de Tiro con Arco , el cual en este 2025 se está llevando a cabo dentro de la ciudad de Gwangju en Corea del Sur.

Maya Becerra consiguió la máxima presea del campeonato tan solo un par de días después de haberse colgado el oro en la modalidad por equipos de compuesto junto a Mariana Bernal y Adriana Castillo, por lo cual también se le puede considerar como bicampeona en este 2025.

México brilló con 129 medallas en los Juegos Panamericanos Junior 2025 [VIDEO] México terminó en el cuarto lugar en el medallero de los Juegos Panamericanos Junior 2025, con una excelente actuación y varios atletas destacados.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Quién es Andrea Becerra, campeona mundial en tiro con arco?

Andrea Maya Becerra nació en julio del año 2000 en Guadalajara, Jalisco y actualmente se ubica en la primera posición del ranking mundial de Tiro con Arco , pues más allá del oro conseguido en el Mundial de este 2025, la azteca se ha mantenido en lo más alto de esta disciplina desde el pasado 2024.

La arquera mexicana inició su recorrido por este deporte a los 12 años, lo cual la llevó a ganar el oro por equipos en el Campeonato Panamericano de Colombia que se disputó el pasado 2018 y desde entonces se ha mantenido como una de las deportistas a seguir.

Entre su palmarés destaca la medalla de bronce que ganó en el Campeonato Mundial de Arquería de 2021 que se disputó en Estados Unidos, mientras que en el 2022 destacó al colgarse el oro por equipos en los Panamericanos de Chile.

Andrea Becerra en el Mundial de Tiro con Arco 2025

Para poder ganar el oro en el Mundial de Tiro con Arco de este 2025, la atleta mexicana tuvo que dejar en el camino a su compatriota Mariana Bernal, a la cual terminó venciendo en los cuartos de final del torneo.

Tras ello, Becerra venció en semifinales a la colombiana Alejandra Usquiano por marcador de 148-146, así como en la final a la salvadoreña Sofia Paiz.

Es importante mencionar que con esta presea, México suma un total de tres medallas cosechadas en el Mundial de Tiro con Arco 2025, pues hasta el momento la delegación Azteca lleva dos oros y un bronce.

¡CAMPEONA DEL MUNDO! 🇲🇽🥇



Maya Becerra hace historia al ganar la medalla de oro individual en el Mundial de Tiro con Arco Gwangju 2025, gracias a su triunfo de 147-146 sobre la salvadoreña Sofía Paiz. 🎯



👉Es la tercera presea mexicana en la justa (2🥇 y 1🥉). pic.twitter.com/dchOCXJ22H — CONADE (@conadeoficial) September 9, 2025

Arqueros mexicanos que han destacado en el deporte

Vale la pena mencionar que más allá de Andrea Becerra, algunos deportistas mexicanos que han destacado en Tiro con Arco son:

Aída Roman (medallista en Londres 2012)

Mariana Avitia (medallista en Londres 2012)

Alejandra Valencia (medallista en Tokio 2020 y París 2024)

Luis Álvarez (medallista en Tokio 2020)

Ana Paula Vázquez (medallista en París 2024)

Ángela Ruiz (París 2024)

¿Cuántas medallas olímpicas le ha dado el tiro con arco a México?

La disciplina del tiro con arco le ha dejado un total de cuatro medallas olímpicas a la delegación mexicana, esto sumando lo realizado por los deportistas antes enlistados tanto en duelos individuales como en equipos.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.