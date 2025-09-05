Sorpresas en Sudamérica: Listos los 6 invitados de la Conmebol para el Mundial 2026

Después de 17 partidos disputados de las eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial 2026 , oficialmente Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay amarraron su boleto para el torneo de la FIFA que se disputará en países como México, Estados Unidos (EUA) y Canadá.

Fue tras la jornada del pasado 4 de septiembre de este 2025, que las selecciones antes mencionadas consiguieron su boleto para la próxima justa mundialista, mientras que el pase al repechaje se definirá entre 2 combinados en crecimiento constante en el cono sur de nuestro continente.

¿Quiénes tienen posibilidades de ir al repechaje de Conmebol?

Gracias al empate entre Paraguay y Ecuador y las derrotas de Venezuela y Bolivia ante Argentina y Colombia respectivamente, el boleto para el repechaje de la Conmebol quedará completamente definido el próximo martes 9 de septiembre.

Las únicas dos selecciones que cuentan con posibilidades de disputar el repechaje para ingresar al Mundial 2026 , son justamente Bolivia y Venezuela, esto gracias a que ambos combinados suman 18 y 17 puntos respectivamente en la clasificación general.

Los últimos partidos de la eliminatoria de la Conmebol son:

Ecuador vs Argentina

Bolivia vs Brasil

Chile vs Uruguay

Perú vs Paraguay

Venezuela vs Colombia

¿Cuándo son los repechajes para el Mundial 2026?

Una vez que se definan todas las selecciones que avanzarán de manera directa la próxima Copa del Mundo de la FIFA, los partidos de repechaje se disputarán en marzo del próximo 2026 en sedes neutrales.

Sin embargo, es importante mencionar que aún se desconocen a las selecciones que disputarán esta fase de clasificación del Mundial 2026.

¡Posiciones cuando falta una fecha para el cierre de las #EliminatoriasSudamericanas! 🔝



As posições a uma rodada para terminarem as #EliminatoriasSudamericanas! 🤩

Selecciones clasificadas al momento para el Mundial 2026

Con las clasificaciones de las seis selecciones sudamericanas antes mencionadas, al momento las naciones con boleto para el próximo Mundial son:

México

Estados Unidos

Canadá

Argentina

Brasil

Uruguay

Ecuador

Colombia

Paraguay

Japón

Nueva Zelanda

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Marruecos

¿Cuántas selecciones van al Mundial 2026?

Vale la pena mencionar que serán un total de 48 selecciones las que tendrán participación en el próximo Mundial, pues la UEFA contará con 16 invitados, Concacaf y Conmebol con 6, mientras que la AFC (Asia) y la CAF (África) contarán con 8 y 9 representantes respectivamente.

Por último, se añadirán dos invitados más por medio del repechaje que organizará la FIFA en el próximo 2026.

