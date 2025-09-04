Messi juega su último partido en Argentina; millones lloran y así quedan las eliminatorias de CONMEBOL

Para muchos, no hay duda de que Lionel Messi es el mejor jugador en la historia, por lo que este compromiso de las eliminatorias mundialistas pasará a la historia como el último partido de ‘la Pulga’ en Argentina.

La cita es en el Estadio Monumental, contra la selección de Venezuela, en un partido que es de ‘vida o muerte’ para los de la ‘vino tinto’, por lo que saldrán a buscar el triunfo sin importar que este sea un partido extremadamente sentimental para la hinchada Argentina.

¿Por qué será el último partido de Messi en Argentina?

Debemos partir de que estamos viendo los últimos juegos de Lionel Messi con la camiseta de la selección Argentina. Su retiro será después del Mundial del 2026 y, considerando que será en México, Estados Unidos y Argentina, este es el último compromiso oficial de Messi jugando en su país natal.

La ‘albiceleste’ ya no tiene partidos en su territorio y tendrán que esperar un buen tiempo para agendar alguno, por lo que el retiro de Messi de la selección llegaría mucho antes. Conscientes de esto, hay millones de aficionados llorando por este encuentro en El Monumental.

Resultado del Argentina vs Venezuela, último partido de Messi en su país

El partido de Argentina vs Venezuela es a las 5:30 de la tarde, tiempo del centro de México. Aquí te contaremos los detalles del encuentro.

Posible alineación de Argentina:



Portería: ‘Dibu’ Martínez

Defensa: N. Molina, C. Romero, N. Otamendi y Medina

Mediocampo: R. De Paul, L. Paredes y Palacios

Delantera: Simeone, Almada y Julián Álvarez

Resultados de las eliminatorias de CONMEBOL para el Mundial 2026

La jornada 17 de las eliminatorias de CONMEBOL tuvo los siguientes partidos:



Paraguay vs Ecuador

Argentina vs Venezuela

Uruguay vs Perú

Colombia vs Bolivia

Brasil vs Chile

La tabla al momento es:



Argentina / 35 puntos / +19 goles (clasificado) Ecuador / 25 puntos / +8 goles (clasificado) Brasil / 25 puntos / +5 goles (clasificado) Uruguay / 24 puntos / +7 goles Paraguay / 24 puntos / +3 goles Colombia / 22 puntos / +4 goles Venezuela / 18 puntos / -4 goles Bolivia / 17 puntos / -16 goles Perú / 12 puntos / -11 goles (eliminado) Chile / 10 puntos / -15 goles (eliminado)

Recordemos que los primeros 6 lugares avanzan directamente, mientras que el séptimo lugar tendrá un boleto para el repechaje.

