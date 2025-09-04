Suspenden el Eagles vs Cowboys en el Kickoff de la NFL a medio juego 

El esperado enfrentamiento entre los Philadelphia Eagles y los Dallas Cowboys fue suspendido temporalmente este jueves debido a una tormenta eléctrica que se presentó en las inmediaciones del estadio, justo al comienzo del tercer cuarto, con un marcador parcial de Eagles 24 vs 20 Cowboys.

Se decidió pausar el juego por razones de seguridad, mientras las autoridades del estadio monitorean las condiciones climáticas. Aunque claro, las imágenes de los truenos afuera del estadio no son alentadoras.

🚨INSANE PHOTO🚨



Photo above Lincoln Financial Field tonight of the LIGHTNING STRIKING.



😱



The #Eagles - #Cowboys game are currently in a delay due to the weather. pic.twitter.com/Vhz0ELhAbX — MLFootball (@_MLFootball) September 5, 2025

¿A qué hora van a reanudar el Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys?

Ya es un hecho, la NFL confirmó que el partido se va a reanudar a las 21:30 horas. Las condiciones climatológicas han mejorado de manera considerable y ya es seguro reanudar las acciones.

The game will resume at 11:30pm ET. https://t.co/lpY1ovfnaF — Dallas Cowboys (@dallascowboys) September 5, 2025

Historia de la rivalidad Eagles vs Cowboys

El partido de Cowboys vs Eagles es uno de los más intensos que hay en la NFL ; es el choque de Texas y Filadelfia, con dos franquicias que nos han entregado partidos intensos, dramáticos y llenos de polémica desde hace décadas.

Es un duelo directo de la NFC Este, que nos ha traído partidos por el liderato de su división y algunos clásicos en la ronda de Playoffs; durante años, los ‘Vaqueros’ dominaron la rivalidad, pero ahora, Eagles ha acortado las distancias, incluso en los anillos de Super Bowl.

