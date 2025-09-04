Solo estos jugadores privilegiados llevarán el escudo dorado de la NFL en sus jerseys
Una nueva temporada de la NFL comienza con miras a llegar al Super Bowl LX en San Francisco y ciertos jugadores portarán un increíble distintivo en sus jerseys.
Este jueves 4 de septiembre de 2025 inicia una nueva temporada de la NFL en donde las 32 franquicias buscarán llegar al Super Bowl LX en San Francisco en febrero próximo. Y como es una costumbre, la liga de futbol americano profesional de los Estados Unidos suele reconocer a sus jugadores y en esta nueva temporada no será la excepción, pues algunos elementos que pisen el emparrillado con sus respectivos equipos, usarán un jersey que tiene el logo dorado de la NFL y que los distingue como estrellas de la liga.
La espera terminó. Así se jugará la Semana 1 de la NFL.🏈— NFL México (@nflmx) September 2, 2025
¿Cuál de estos partidos ya tienes marcado en tu agenda? 🗓️
Sintoniza los partidos en: 📺📱: @TUDNMEX por @VIX @MiCanal5 / @FOXSportsMX / @ESPNmx @disneyplusla / @YouTube / #NFLGamePass pic.twitter.com/N4odjyjZ2m
¿Cuáles jugadores usarán el escudo dorado de la NFL?
Se trata de 5 jugadores que tendrán este espectacular distintivo y se han hecho acreedores a él debido a sus extraordinarias actuaciones y números en la temporada pasada:
- Josh Allen MVP
- Saquon Barkley Jugador Ofensivo del Año
- Patrick Surtain Jugador Defensivo del Año
- Jayden Daniels Mejor Novato Ofensivo del Año
Jared Verse Mejor Novato Defensivo del Año
Estos 5 jugadores tendrán el privilegio de usar el escudo dorado de la NFL de cara a romper sus propias marcas y seguir siendo estrellas de toda la liga.
¿Se puede conseguir el jersey con escudo dorado de la NFL?
Los jerseys de los equipos que tendrán el logo dorado de la NFL son:
- Buffalo Bills
- Philadelphia Eagles
- Denver Broncos
- Washington Commanders
- Los Angeles Rams
Estas son las franquicias donde militan los jugadores mencionados, sin embargo estos jerseys aún no salen a la venta y es probable que no lleguen a México, por lo que si quieres conseguirlo tendrás que estar pendiente de las redes o páginas oficiales y de venta de estos equipos.
¿Cuándo es el Kickoff de la NFL 2025?
La nueva temporada de la NFL inicia el jueves 4 de septiembre de 2025 cuando los actuales campeones, los Philadelphia Eagles reciban en el Lincoln Financial Field a los Dallas Cowboys en partido de jueves por la noche; las acciones comienzan a las 18:20 horas del centro de México y lo podrás ver por Disney+ y ESPN.
