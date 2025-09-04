Así aplica el sorteo preferente para comprar boletos del Mundial 2026; fechas de las fases de venta

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha comenzado y los aficionados mexicanos tienen la oportunidad de asegurar su lugar en este histórico evento con la compra oficial de boletos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

A continuación, te explicamos cómo participar en el sorteo preferente y las fechas clave —que inicia en septiembre y concluirá hasta diciembre— para la compra de boletos y que puedas vivir este evento histórico.

Sorteo preferente Visa: primera oportunidad de compra

La venta de boletos para el Mundial 2026 inicia con el Sorteo Preferente Visa, exclusivo para tarjetahabientes Visa; este se llevará a cabo del 10 al 19 de septiembre de 2025.

One week until the first phase of FIFA World Cup 26™ ticket sales open 🚨



Fans looking to attend this historic event should register their interest and create a FIFA ID now. — FIFA (@FIFAcom) September 3, 2025

Para participar, es necesario registrarse en el sitio oficial de la FIFA

Los seleccionados recibirán un horario asignado para la compra de boletos que comenzará el 1 de octubre

para la compra de boletos que Es importante destacar que el registro no garantiza la asignación de boletos, ya que dependerá de la disponibilidad y la demanda

Fases de venta de boletos del Mundial 2026

La FIFA ha establecido varias fases para la venta de boletos, permitiendo que los aficionados tengan múltiples oportunidades para adquirir entradas:



Fase de Sorteo Preferente Visa

Registro: Abierto para tarjetahabientes Visa Compra: Asignación de horarios a partir del 1 de octubre



Sorteo anticipado (27–31 de octubre)

Registro: Abierto para todos los aficionados Compra: Asignación de horarios entre mediados de noviembre y principios de diciembre

(27–31 de octubre) Sorteo Final (después del 5 de diciembre)

Registro: Abierto para todos los aficionados Compra: Asignación de horarios tras el sorteo final de equipos

(después del 5 de diciembre) Venta por orden de llegada

Disponibilidad: Para boletos restantes Método: Compra directa sin asignación de horarios



La Copa del Mundo llegó a TV Azteca a un año del Mundial de 2026 [VIDEO] TV Azteca recibió una visita muy especial de cara al Mundial de 2026: La Copa del Mundo, a menos de un año de comenzar con el torneo más importante de futbol.

Precios de boletos para el Mundial 2026 en México

Los precios de los boletos varían según la fase de venta y la demanda:



Fase de Grupos : desde 60 dólares (mil 124-99 pesos al tipo de cambio del 4 de septiembre)

: desde 60 dólares (mil 124-99 pesos al tipo de cambio del 4 de septiembre) Partidos de eliminación directa : desde 200 dólares (tres mil 749 pesos)

: desde 200 dólares (tres mil 749 pesos) Final: hasta seis mil 730 dólares (126 mil 185 pesos)

Es importante tener en cuenta que la FIFA implementará un sistema de precios dinámicos, lo que significa que los costos pueden variar según la demanda y la disponibilidad de boletos.

México contará con 13 partidos oficial durante el Mundial 2026

México será sede de 13 partidos, incluyendo el partido inaugural el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Además, la selección mexicana jugará en Ciudad de México y Guadalajara durante la fase de grupos. Esto convierte al país como el destino esencial para los aficionados que deseen apoyar a su equipo en casa.

Recomendaciones finales para que no te quedes fuera del Mundial 2026

Regístrate temprano : asegúrate de completar tu registro en la página oficial

: asegúrate de completar tu registro en la Verifica tu FIFA ID

Prepárate para la compra : ten a mano tu tarjeta Visa y los datos necesarios para la compra

: ten a mano tu tarjeta Visa y los datos necesarios para la compra Mantente informado: sigue las actualizaciones en el sitio oficial de la FIFA y aquí en adn40

¡No pierdas la oportunidad de ser parte de la historia del futbol mundial!

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.