VIDEO: Captan al Bofo Bautista presuntamente sobornando a policías de tránsito en Guadalajara

Adolfo “Bofo” Bautista, leyenda viviente de las Chivas de la Liga MX se encuentra en el ojo del huracán, pues recientemente se reveló un video que muestra cómo el exfutbolista profesional está presuntamente sobornando a un par de policías de tránsito en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Fue a través de la cuenta de X conocida como Los Líderes que se filtró el video en el que se ve al exfutbolista en el acto de extorsión en la vía pública, lo cual comenzó a generar polémica a nivel nacional gracias a las más de 300 mil reproducciones que suma la grabación.

Video del Bofo Bautista sobornando a policías en Guadalajara

En la grabación que se publicó en las diferentes plataformas de las redes sociales, se aprecia como el “Bofo” Bautista se encuentra dialogando con un par de oficiales de tránsito. Tras un par de segundos se ve el momento exacto en el que uno de los uniformados le regresa lo que parecer ser la licencia de conducir al ex de las Chivas .

Fue en ese pequeño movimiento que el “Bofo” sacó lo que parece ser su cartera y posterior a ello, le entregó lo que se señaló como dinero en efectivo a las autoridades de tránsito que lo detuvieron para así evitar una posible multa.

El bofo Bautista captado in fraganti hoy en la zona de andares.

¿Qué ha dicho el Bofo Bautista sobre su video viral?

Hasta el momento y tra varias horas de que el video se comenzó a viralizar, el exjugador de la Selección Mexicana no ha comentado nada al respecto, pues en sus diferentes cuentas de redes sociales no se ha mencionado nada.

Las últimas publicaciones en el feed de Instagram del exjugador, destacan videos e imágenes publicadas pero nada referente al supuesto soborno que realizó a autoridades de tránsito en Guadalajara .

Sanciones por sobornar a policías de tránsito en México

Es importante mencionar que las sanciones por cohecho (soborno) a un oficial de tránsito o cualquier otra autoridad, puede ir de los seis meses hasta 14 años de prisión, esto dependiendo la gravedad del caso.

De igual forma se impondrán multas económicas que en casos podrían superar la barrera de los 10 mil pesos.

Escándalos del Bofo Bautista

Vale la pena señalar que el “Bofo” Bautista se ha visto inmerso en varias polémicas, sin embargo la mayoría de estas destacan dentro del terreno de juego y en el ámbito deportivo por la rivalidad entre Chivas y el América.

