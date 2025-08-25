La crisis de Chivas explicada con datos; Guadalajara cae a los últimos lugares de la Liga MX

Antes de comenzar el torneo Apertura 2025 de la Liga MX, Chivas se perfilaba para ser un contendiente al título, con nuevo técnico y nuevos jugadores, pero luego de varias jornadas, su realidad es muy diferente, con apenas 4 puntos de 18 posibles, que los tienen en los últimos lugares.

Ahora, bajo las órdenes de Gabriel Milito, Chivas enfrenta una crisis que los tiene en el antepenúltimo lugar de la tabla general, con un futuro poco prometedor en el que podría haber cambios radicales si no consiguen mejorar los resultados.

Datos que tienen a Chivas en los últimos lugares de la Liga MX

Luego de 6 jornadas, el Guadalajara apenas ha conseguido 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas, con un balance completamente negativo que los ha dejado en el lugar 16 del torneo Apertura 2025.

Un aspecto clave ha sido su mal trabajo defensivo. Han recibido 10 goles en estos 6 partidos y han destacado por su mal manejo de juego, ya que las derrotas que han tenido han sido por solo un gol de diferencia.

Aunque su capacidad ofensiva no es mala, con 8 goles en 6 encuentros, no es suficiente para conseguir victorias, considerando que han permitido más goles de los que han anotado.

Hasta ahora, sus derrotas han sido contra León, Juárez y Santos; sus próximos partidos serán ante Cruz Azul, América, Tigres y Toluca, por lo que el escenario es poco favorable.

Los penales que le han marcado en contra a Chivas

Un factor clave que ha perjudicado al Guadalajara en este inicio de torneo son los penales que han cometido. Contra León perdieron por un penal, contra Santos perdieron por un penal y contra Juárez perdieron por un penal.

Esto es una señal de que el trabajo defensivo del ‘rebaño’ debe mejorar considerablemente para reducir la cantidad de goles que reciben y evitar cometer faltas que terminan en penales.

Tabla general de la Liga MX

Al corte de la jornada 6 del torneo Apertura 2025, así van los equipos:



Monterrey / 15 puntos / +6 goles América / 14 puntos / +7 goles Cruz Azul / 14 puntos / +6 goles Pachuca / 13 puntos / +6 goles Tigres / 10 puntos / +7 goles Toluca / 10 puntos / +4 goles Xolos / 9 puntos / +1 gol Juárez / 8 puntos / -1 gol León / 7 puntos / -4 goles San Luis / 6 puntos / -1 gol Santos / 6 puntos / -1 gol Mazatlán / 6 puntos / -1 gol Pumas / 6 puntos / -2 goles Necaxa / 5 puntos / -4 goles Atlas / 5 puntos / -6 goles Chivas / 4 puntos / -2 goles Querétaro / 4 puntos / -5 goles Puebla / 4 puntos / -10 goles

