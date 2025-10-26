¿Merece ir al Mundial? La “Hormiga” González consigue logro que ningún delantero mexicano tenía desde Chicharito

Con 22 años, Armando la ‘ Hormiga ’ González ha demostrado ser uno de los mejores delanteros del futbol mexicano y ha ilusionado a miles de aficionados con su nivel, gracias al increíble récord que ha conseguido.

Para la Selección Mexicana ha sido muy difícil encontrar delanteros en los últimos años y es por eso que la ‘Hormiga’ González genera tanta ilusión, ya que sus números recuerdan a los de Javier ‘Chicharito’ Hernández antes de irse a Europa, algo que no se había visto en más de una década.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

‘Hormiga’ González va por el título de goleo en Liga MX

El hecho de tener a un mexicano compitiendo por el título de goleo en la Liga MX ya es algo raro, pero algo mucho más extraño es que sea un mexicano joven, como es el caso de la ‘Hormiga’ González.

Luego de su hat-trick contra Atlas en la jornada 15, González llegó 10 goles, una cantidad que parecía muy lejana para un joven mexicano y que, de hecho, no se veía desde el Clausura 2019, cuando José Juan Macías lo hizo.

Goleadores de Liga MX:

Armango González (Chivas) - 10 goles

Paulinho (Toluca) - 10 goles

Berterame (Rayados) - 9 goles

Joao Pedro (San Luis) - 9 goles

Brunetta (Tigres) - 8 goles

Sepúlveda (Cruz Azul) - 7 goles

La ‘Hormiga’ González pide oportunidad en Selección Mexicana

La lucha por un puesto en la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026 se encuentra muy cerrada. Todo parece indicar que Raúl Jiménez (Fulham) y Santiago Giménez (AC Milán) serán inamovibles para Javier Aguirre, pero la gran discusión ha sido sobre el tercer delantero.

El ‘Vasco’ ha probado con Ángel Sepúlveda, Germán Berterame, Julián Quiñones e incluso Guillermo Martínez, pero ahora, el nombre de Armando González comienza a ganar fuerza, siendo, con diferencia, el más joven de todos y aquel con un futuro más ilusionante.

Con tu nivel actual de goleador de Liga MX, hay miles de personas pidiendo una oportunidad para la ‘Hormiga’ en la Selección, pidiendo que sea una situación similar a la que ocurrió con Chicharito antes del Mundial del 2010.

El increíble récord de la ‘Hormiga González

Como dijimos, es muy difícil para un delantero joven mexicano brillar en Liga MX; de hecho, de hecho, en torneos cortos solamente 4 artilleros aztecas menores de 23 años habían podido llegar a los 10 tantos.

Javier Hernández hizo 11 goles en el Apertura 2009 y 10 goles en el Clausura 2010; Omar Bravo hizo 10 goles en el Clausura 2002; José Macías hizo 10 goles en el Clausura 2019; y ahora, Armando González llegó a 10 goles en el Apertura 2025.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.