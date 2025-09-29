Muere Javier Sánchez Galindo “Pierna Fuerte”, leyenda del futbol mexicano

Javier Sánchez Galindo , apodado como “Pierna Fuerte” y exjugador emblema del Cruz Azul y Chivas, falleció, informó la Federación Mexicana del Futbol (FMF) este lunes 29 de septiembre.

Ayer 28 de septiembre se reportó en redes sociales que el exjugador de las décadas de los 70 y 80 estaba muy delicado de salud, por lo que algunos usuarios realizaron comentarios de apoyo al exfutbolista.

Cruz Azul se despide de Javier Sánchez Galindo

Tras la noticia de su fallecimiento, a través de sus redes sociales, La Máquina envió su pésame a familiares y amigos de Javier Sánchez Galingo. “Deseamos pronta resignación”, “Descanse en paz”.

Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. pic.twitter.com/G5PP8gpIUZ — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 29, 2025

¿Quién fue Javier Sánchez Galindo?

Javier Sánchez Galindo, que se desempeñaba como lateral izquierdo, durante su trayectoria, nació un 26 de noviembre de 1947 en la Ciudad de México y falleció a los 77 años tras complicaciones de salud.

El exjugador ganó un total de 16 títulos oficiales durante su gran trayectoria futbolística. Con el Cruz Azul triunfó en 5 Ligas MX, 1 Copa México, 2 Campeón de Campeones y 3 Concachampions entre 1967 y 1974.

Clubes en donde jugó Javier Sánchez Galindo

Javier Sánchez no solo jugó en el Cruz Azul y en las Chivas, sino también en el América, Los Angeles Aztecs y el Club Deportivo Coyotes Neza, donde mostró su talento y su olfato para los goles.