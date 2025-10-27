¡Desempate! Hora y dónde ver el Juego 3 de la Serie Mundial 2025: LA Dodgers vs Toronto Blue Jays

El juego 3 de la Serie Mundial 2025 tendrá lugar en Los Ángeles y el equipo de Dodgers buscará aprovecharlo para tomar ventaja. Los primeros dos partidos fueron en Toronto y rompieron los pronósticos, por lo que ahora solo nos queda esperar un gran espectáculo y aquí te contamos los detalles para que no te pierdas nada esta noche.

Aunque LA Dodgers llegaba como favorito, Toronto Blue Jays consiguió una impresionante victoria en el primer juego y ahora busca ser el verdadero “caballo negro” de la MLB y demostrar que sigue teniendo una efectividad del 100% cada vez que juega la Serie Mundial.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Hora y dónde ver el Juego 3 de la Serie Mundial

Nada mejor que disfrutar del ‘rey de los deportes’ un lunes por la noche, y mucho mejor si se trata de un juego de Serie Mundial . En esta ocasión, el compromiso es para este 27 de octubre.



Hora: 18:00 horas, t iempo del centro de México

iempo del centro de México Estadio: Dodger Stadium (LA)

Transmisión: ESPN y FOX

El partido también estará disponible a través de la señal de streaming de Disney+ y de Caliente TV, por lo que hay una importante variedad de opciones para seguir el encuentro.

Home sweet home. 💙 pic.twitter.com/sWL07gbDFi — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 27, 2025

Así va la Serie Mundial: LA Dodgers 1 - 1 Toronto Blue Jays

En el juego 1, Toronto ganó 11-4 a Dodgers, rompiendo las quinielas y dando un golpe en la mesa, demostrando que tienen la capacidad de llevarse la serie, aunque no será sencillo.

En el juego 2, Dodgers se impuso 5-1 a Toronto. La franquicia de Los Angeles confirmó que defenderá su título de Serie Mundial como nunca y que esperan, con todas sus fuerzas, lograr un bicampeonato.

Toronto Blue Jays quiere dar la sorpresa

Miles de aficionados se enamoraron de los Blue Jays en los 90’s gracias a que ganaron un bicampeonato de Serie Mundial, en 1992 y 1993, respectivamente. Sin embargo, fuera de esos títulos, el equipo de Toronto ha quedado prácticamente borrado de las rondas finales.

Toronto Blue Jays nunca han perdido una Serie Mundial . Las dos que ha jugado las ha ganado y busca mantener ese ritmo este 2025, a pesar de que llegaban como víctimas ante Dodgers.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.