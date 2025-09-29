América vence 4-1 a Pumas en Liga MX: Goles y resumen
El América comenzó perdiendo el partido, pero logró remontar el encuentró y terminó con un triunfo contundente ante Pumas
- América suber al tercer lugar de la Liga MX tras el triunfo ante Pumas
- Efraín Juárez, técnico de Pumas, fue expulsado en el primer tiempo del partido
- Los ‘universitarios’ caen en la tabla general y su posibilidad de tener liguilla directa se aleja
- El ‘Clásico Capitalino’ ha sido dominado por el América en sus ediciones más recientes