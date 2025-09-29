inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
adn Deportes
Video

América vence 4-1 a Pumas en Liga MX: Goles y resumen

El América comenzó perdiendo el partido, pero logró remontar el encuentró y terminó con un triunfo contundente ante Pumas

Compartir:
Publicado por: Marco Antonio Campuzano
  • América suber al tercer lugar de la Liga MX tras el triunfo ante Pumas
  • Efraín Juárez, técnico de Pumas, fue expulsado en el primer tiempo del partido
  • Los ‘universitarios’ caen en la tabla general y su posibilidad de tener liguilla directa se aleja
  • El ‘Clásico Capitalino’ ha sido dominado por el América en sus ediciones más recientes
Liga MX
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!