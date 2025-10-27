Boletos para el Mundial de 2026: precio, proceso y cómo comprar entradas desde México en la segunda fase

Prepara tu cartera por que ya empezó la segunda fase de venta de boletos para el Mundial de 2026, según fuentes oficiales de la FIFA , está mega venta dará la oportunidad de comprar boletos individuales por partido, en pares, series o sede.

El esquema de venta a modo de “sorteo” se hace con la finalidad de ser lo más justo e imparcial, y darle la misma posibilidad de adquirir boletos a todas las personas. Si bien esto puede sonar muy prometedor, la realidad es que de los 13 partidos planeados a realizarse en territorio mexicano, más de la mitad de encuentran vendidos y los que todavía se encuentran disponibles llegan a costar más de $60 mil pesos mexicanos por boleto.

Fecha y pasos para la segunda fase de venta de boletos del Mundial de 2026

Estamos a menos de un año del partido inaugural de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca, y a pesar de las grandes complicaciones que representan los altos precios para los partidos, los mexicanos no pierden la fé y saturan de busquedas relacionadas al calvario que ha implementado la FIFA para poder adquirir un boleto.

Actualmente FIFA ya ofrece paquetes vip para prácticamente todos los partidos que se jugarán en México y Estados Unidos, con la pequeña excepción de los partidos del “tri”, apenas en septiembre terminó la primera preventa para los tarjetahabientes de VISA y estamos empezando la segunda fase para la venta general estos últimos días de octubre.

FIFA indicó que los registros estarán abiertos del 27 al 31 de octubre, posteriormente se hará un sorteo y los seleccionados tendrán la oportunidad de comprar boletos a partir de mediados de Noviembre. Para esta segunda instancia los boletos supuestamente van a estar en un rango de entre $1,120 pesos y $125,960 pesos.

A partir de las 11:00 a.m. del lunes 27 de octubre se van a abrir los registros mediante la página oficial de FIFA , una vez dentro deberás llenar tus datos e iniciar sesión con tu cuenta FIFA ID creada previamente. De acuerdo a la FIFA los ganadores del sorteo van a recibir un correo de confirmación con las instrucciones para comprar sus boletos en un horario y día específico que puede ser a mediados de noviembre y principios de diciembre.

A partir del 7 de noviembre se mandarán los correos de confirmación de los ganadores, es importante recordar que el ganar el sorteo no te garantiza la disponibilidad de boletos para un o todos los partidos, ya que estos se venden por orden de llegada y están sujetos a disponibilidad.

Estas primeras dos ventas ofrecen la opción “blind”, pues tendrán lugar antes del sorteo del 5 de diciembre en Washington DC donde conoceremos los grupos, sedes y enfrentamientos del Mundial de 2026 .

Tercera y última fase de venta de boletos para el Mundial de 2026

La tercera y última oportunidad para conseguir boletos del Mundial de 2026 llegará a finales del mes de diciembre, en esta etapa el sorteo ya se habrá realizado, y se podrán comprar boletos de partidos ya agendados.

Aunque todavía no es oficial, la FIFA ha dejado pequeños indicios de que se habilitará una cuarta fase de compra en los días previos al inicio del torneo, esta última fase de concretarse, se manejara de otra manera.