‘Los Diablos’ se quedan sin capitán; las semanas que estará fuera Alexis Vega

Alexis Vega , capitán de Toluca, sufrió una lesión muscular en el partido contra Pachuca de la jornada 15, el pasado domingo 26 de octubre, encendiendo las alarmas en el infierno debido a que se quedaron sin capitán en las últimas jornadas.

El técnico Antonio Mohamed , al término del partido, informó que el delantero se perderá las últimas dos jornadas del Apertura 2025, con la esperanza de que esté listo para la Liguilla.

¡SALIÓ LESIONADO! 🫣



Alexis Vega apunta a perderse el resto de la temporada regular con una molestia muscular, el mexicano podría volver para el Toluca en la Liguilla. pic.twitter.com/dVLQAeufSr — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 27, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Alexis Vega podrá regresar la para la Fiesta Grande

Mohamed explicó que Vega venía arrastrando molestias en la rodilla tras el partido contra Tijuana, jugado en una cancha sintética. Al proteger la pierna, sufrió una lesión muscular.

Aunque no se especificó el tipo exacto de lesión, se espera que el tiempo de recuperación sea de dos a tres semanas.

Esto lo dejaría fuera de los partidos contra Atlas y América en la fase regular; sin embargo, el receso por la Fecha FIFA y el Play In podría permitirle estar listo para la Liguilla, programada para comenzar el 26 de noviembre.

La tribuna del Estadio Olímpico Universitario se le entrega a Julio González [VIDEO] La tribuna del Estadio Olímpico Universitario se le entrega a Julio González tras atajar un penal a Alexis Vega en el Pumas vs Chivas de la Liga MX

Lesión en el partido contra Pachuca

En el minuto 73 del encuentro, Vega se detuvo al intentar desbordar por la banda izquierda, tocándose la parte posterior del muslo izquierdo. Poco después, solicitó su cambio y abandonó el campo en el carrito de asistencias, visiblemente afectado.

Compañeros y jugadores rivales se acercaron para brindarle apoyo.

Así sufrirá Toluca sin Vega

La baja de Vega es significativa para Toluca , ya que ha sido un jugador clave en la ofensiva del equipo. Su ausencia podría afectar el rendimiento del equipo en los partidos restantes de la fase regular.

Sin embargo, el receso podría ser crucial para su recuperación y para que el equipo se prepare para la Liguilla.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.