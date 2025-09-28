Los memes más épicos del América 4-1 Pumas: Águilas remontan el vuelo con una aplastante goleada

En el Clásico Capitalino de la Jornada 11, América arrasó con Pumas 4-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes. Lo que empezó como un sueño auriazul con un gol tempranero terminó en pesadilla con expulsiones, autogol y una remontada aplastante.

Alejandro Zendejas se convirtió en el verdugo universitario con doblete y los aficionados de inmediato hicieron lo suyo, ¡inundar redes con los mejores memes para recordar la noche de drama, goles y humillación!

El Clásico Capitalino no es un partido cualquiera; es el pulso de la CDMX donde América choca contra Pumas que nació en los 50 como una enemistad que trajo consigo momentos icónicos.

Los aficionados azulcremas celebraron con ironía y humor la superioridad de su equipo, mientras que los seguidores auriazules sufrieron el doble, por la derrota y por las burlas que se viralizaron en minutos. Los memes retrataron desde la caída anímica de Pumas tras la roja de Juárez hasta la sonrisa eterna de Zendejas, convertido en el héroe inesperado.

La rivalidad América vs Pumas, caldo de cultivo para los memes

El Clásico Capitalino siempre genera expectativa, pero también material para las redes sociales. América y Pumas arrastran una rivalidad histórica que no se limita al césped, también se vive con intensidad digital. Cada gol, cada error y cada expulsión se convierte en combustible para los creadores de memes.

En esta edición 2025, América llegaba como cuarto de la tabla con 21 puntos (tras vencer 1-0 a San Luis), soñando con el liderato.

Esta vez, el contexto no pudo ser más explosivo. Pumas se adelantó, pero América remontó con una exhibición de contundencia. La burla fue inevitable y los memes aprovecharon cada detalle, desde el autogol de Angulo hasta la frustración visible de Keylor Navas.

Zendejas, el protagonista de la goleada y de los memes

Si hubo un nombre repetido en las redes, ese fue Alejandro Zendejas. Sus dos goles no solo sentenciaron el marcador, también lo elevaron como el símbolo de la remontada. Los usuarios lo compararon con superhéroes, verdugos y hasta con figuras míticas.

Pumas, décimo con 10 unidades (golpeados 3-1 por Juárez), necesitaba puntos para liguilla.

Los memes lo colocaron como el jugador que “apagó la fiesta auriazul” y el que “levantó el vuelo águila”. La narrativa digital construyó a Zendejas como la pesadilla de Pumas, recordando que en este tipo de clásicos no hay lugar para la compasión.

La burla digital: Pumas, de la ilusión a la humillación

Las redes sociales son implacables y Pumas lo comprobó de nuevo. El 1-0 parcial fue celebrado con memes de gloria universitaria, pero en segundos se transformó en dolor con la expulsión y la caída. La goleada se tradujo en una lluvia de imágenes irónicas que retrataban la desilusión de sus aficionados.

Arrancó el duelo con ánimos calientes: al minuto 8, Saint-Maximin y Ruvalcaba se encararon como toros en la Plaza México, con el árbitro calmando al felino puma.

Desde caricaturas de felinos dormidos hasta comparaciones con exámenes perdidos, los memes reflejaron la frustración de una afición acostumbrada a pelear clásicos, pero que terminó siendo el blanco perfecto de burlas masivas.

Más allá del marcador: el valor cultural de los memes en el fútbol

En la era digital, los memes son crónica paralela de los partidos. No solo informan, también interpretan y exageran lo ocurrido en la cancha. América vs Pumas no fue la excepción, y el humor en redes terminó por consolidar la goleada como uno de los episodios más comentados del Apertura 2025.

América presionó temprano –Zendejas cabeceó al 20', pero Keylor Navas voló para atajar–, y Saint-Maximin probó de lejos al 21', sin suerte.

Los memes funcionan como catarsis colectiva, alivian el dolor de la derrota y multiplican la alegría del triunfo. En este caso, los azulcremas disfrutaron el doble, en la cancha y en el universo digital, mientras que Pumas tendrá que esperar la revancha para callar bocas y memes.

El gol puma llegó al 33': Cáceres se resbaló como patinador novato en un contragolpe largo, Ruvalcaba lo olió, entró por izquierda y cruzó ante Malagón. 0-1, ¡fiesta auriazul!

América respondió con drama: al 41', tres tapones felinos salvaron el empate en el área chica.

Pero el caos explotó al 44': Efraín Juárez, furioso por un reclamo arbitral, vio roja directa y dejó a Pumas con 10. Al 40', amarillas para Ruvalcaba y Fidalgo por el calor del momento. Descanso: 0-1, con las Águilas oliendo sangre.