Muere aficionado de Cruz Azul luego del partido contra Rayados de Monterrey

El equipo de Protección Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó el fallecimiento del aficionado de Cruz Azul identificado como Rodrigo Mondragón, quien presuntamente fue visto por última vez con vida cuando fue detenido por personal de seguridad de la UNAM a las afueras del Estadio Olímpico Universitario.

El incidente ocurrió el sábado 25 de octubre, horas después de haber concluido el partido de Cruz Azul vs Monterrey, correspondiente a la jornada 15 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Lo que se sabe de la muerte de un aficionado de Cruz Azul

De acuerdo con el comunicado de la UNAM , su personal de seguridad estaba realizando el retiro de personas del estacionamiento del estadio Olímpico al terminar el encuentro, cuando una persona en estado de ebriedad los agredió física y verbalmente, por lo que lo detuvieron para después entregarlo a las autoridades.

Señalaron que luego de haberlo detenido, durante el trayecto, el aficionado se desvaneció, por lo que solicitaron atención médica urgente, sin embargo, a pesar de los intentos de reanimarlo, el aficionado perdió la vida.

Horas más tarde, la persona fue identificada en redes sociales como Rodrigo Mondragón. La UNAM confirmó su fallecimiento e informó que se solicitó el apoyo de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de la Ciudad de México para realizar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades del personal involucrado en los hechos.

