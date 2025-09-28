México vs Brasil en Mundial Sub 20: EN VIVO, resultado y alineaciones del partido de fase de grupos

El partido de México vs Brasil promete ser uno de los más atractivos de la fase de grupos del Mundial Sub 20. Un encuentro en el que los mexicanos deberán comenzar de la mejor manera y consiguiendo al menos un punto, ya que los demás rivales serán igual o más complicados.

Además, hay altas expectativas para la selección mexicana en este torneo, ya que la mayoría de sus jugadores ya debutaron en primera división y algunos de ellos son grandes prospectos.

México vs Brasil, resultado de fase de grupos

El partido de México vs Brasil comienza a las 17:00 horas.

Alineaciones de México vs Brasil en Mundial Sub 20

El equipo de Eduardo Arce apostará por una línea de 3 defensas, 6 mediocampistas (incluyendo dos extremos/carrileros) y un delantero:



Portería: Pablo Lara

Defensa: Everardo López, Rodrigo Pachuca y Jaziel Mendoza

Mediocampo: Amaury Morales, Elias Montiel, Obed Vargas, Yael Padilla y Gilberto Mora

Delantera: Tahiel Jiménez

¿Dónde ver el México vs Brasil en Mundial sub 20?

El partido de México vs Brasil se podrá escuchar a través del canal de youtube oficial de la Selección Nacional de México , de manera gratuita para todas las personas.

Asimismo, se podrá disfrutar a través de la señal de streaming de VIX, como única alternativa para disfrutar el encuentro desde las 16:50 horas; y claro, aquí en adn Noticias podrás seguir el minuto a minuto del encuentro.

El “grupo de la muerte” de México

Además de Brasil, México comparte grupo con la gran favorita para ganar el Mundial : España. Y si eso no era suficiente, también jugarán contra el “caballo negro” de la competición, Marruecos, una selección que busca ser la sorpresa gracias a su buen trabajo en divisiones inferiores en los últimos años.

