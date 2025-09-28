Adiós, leyenda: Jesús Corona se retira en emotivo partido vs Cruz Azul

El corazón de los aficionados de Cruz Azul se ha roto este domingo 28 de septiembre, con el retiro oficial de José de Jesús Corona , quien fue el arquero titular de la ‘Máquina’ durante años y que ahora le pone fin a su carrera en un emotivo partido ante ellos.

El Xolos vs Cruz Azul de la jornada 11 del torneo Apertura 2025 se robó los reflectores por la despedida de Corona, un arquero que a sus 44 años puede decir que lo ganó prácticamente todo y que, quizá, el único pendiente fue jugar un partido en algún Mundial, aunque la competencia era muy dura.

Jesús Corona se retira del futbol

José de Jesús Corona , uno de los porteros más emblemáticos del futbol mexicano en las últimas dos décadas, anunció oficialmente su retiro como jugador profesional tras más de 20 años de carrera. Su adiós se dio este 28 de septiembre, en un cotejo donde Xolos y Cruz Azul le rindieron homenaje, con un emotivo encuentro que marcó el cierre de una trayectoria llena de éxitos, atajadas y liderazgo dentro y fuera del campo.

El arquero se va como uno de los jugadores con mayor longevidad en el futbol mexicano. Su último equipo fue Club Tijuana, pero también defendió los colores de Atlas, Tecos, Chivas y, sobre todo, Cruz Azul, equipo donde jugó del 2009 al 2023.

¿Por qué Corona quiso retirarse en partido vs Cruz Azul?

Corona eligió poner punto final a su carrera justo en un partido contra Cruz Azul , club donde militó durante 14 años y con el que ganó títulos históricos. De hecho, en conferencia de prensa días antes del juego, explicó su decisión:

“Escogí el partido porque Cruz Azul marcó mi carrera y Tijuana es mi último club. Es el momento en que puedo estar más cerca con ellos, será un bonito escenario para despedirme de las dos aficiones”, dijo.

Los títulos de Jesús Corona, uno de los mejores porteros que ha tenido México

Corona se va del futbol como uno de los guardametas más ganadores y respetados del balompié nacional. En su carrera profesional conquistó una medalla de oro olímpica con la Selección Mexicana en Londres 2012, además de ser campeón de liga con Cruz Azul en el Guardianes 2021, rompiendo así una sequía de 23 años para el club celeste.

Además, sumó títulos como la Supercopa MX, la Copa MX y la Liga de Campeones de la Concacaf con La Máquina. También era un habitual con la selección mexicana en múltiples procesos, incluyendo Copas Oro y eliminatorias mundialistas.

