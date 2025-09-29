Julio César Chávez es hospitalizado de emergencia en Sinaloa

La leyenda del boxeo mexicano y gran campeón de todos los tiempos, Julio César Chávez fue hospitalizado de emergencia el domingo pasado tras presentar un dolor en el abdomen. El expugilista tuvo que ser operado y su hijo Omar fue quien dio a conocer la noticia a través de un video difundido en redes sociales donde se ve a su padre en cama y el doctor da detalles de la intervención que se le iba a realizar:

Estado de salud de Julio César Chávez

Según lo dado a conocer por el doctor en el video, la molestia de Julio César Chávez se debe a una piedra alojada en las vías urinarias, misma que sería retirada momentos después para que el campeón se recupere. Omar Chávez, hijo de Julio, difundió el video de su padre para evitar cualquier especulación sobre su hospitalización. Además el exboxeador dijo sentir menos dolor:

estamos listos (para la operación) -dijo Julio César Chávez en el video de su hijo



