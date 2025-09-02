¿Adiós CDMX? Definen en dónde se jugará el América vs Chivas por la Jornada 8 de la Liga MX

Oficialmente la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer que el Clásico Nacional América vs Chivas de la Liga MX, se podrá llevar a cabo con todo y público en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, esto luego del partido a puerta cerrada que se vivió en el cotejo de la Jornada 7 entre azulcremas y el Pachuca.

Fue a través de un comunicado oficial emitido por la demarcación capitalina, que se informó que se llegó a un acuerdo con las autoridades del Club y el inmueble para que a partir del próximo evento, se refuerce la seguridad y se garantice una buena operatividad a las afueras del mismo.

¿A qué acuerdos llegaron el América y la alcaldía Benito Juárez?

De acuerdo con lo señalado en el comunicado de las autoridades de la alcaldía Benito Juárez , se acordó que se mantendrá el operativo de seguridad “Ladrillera”, esto mientras la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) se hará cargo de las vialidades en los términos establecidos.

Otros puntos a tomar en cuenta de los acuerdos son los siguientes:

Estadio Ciudad de los Deportes se hará cargo del control de accesos, seguridad y logística al interior del inmueble

Se mantiene el operativo “Ladrillera” con el que se determinarán los cierres de vialidades parciales o totales, en los alrededores de los inmuebles

Se mantienen los operativos en materia de Protección Civil, servicios prehospitalarios y rescate urbano durante los eventos

Se habilitó el permiso para la realización de siete eventos deportivos en el estadio a lo largo del mes de septiembre (4 juegos de la femenil y 3 de la varonil)

#Comunicado

Alcaldía Benito Juárez y Estadio Ciudad de los Deportes establecieron los lineamientos que garantizan la operación de un “Estadio Seguro” en beneficio de los vecinos y asistentes del estadio.

🔗 https://t.co/hz94qCnejP pic.twitter.com/JATbm8gaGi — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) September 2, 2025

¿En dónde se jugará el América vs Chivas del Apertura 2025 de la Liga MX?

Luego de la polémica que se generó por el cierre del Estadio Ciudad de los Deportes para el juego América vs Pachuca, se especuló con que el Clásico Nacional se podría disputar en los estadios La Corregidora y el Cuauhtémoc de Querétaro y Puebla respectivamente.

Sin embargo, con la información antes dada a conocer se confirmó que el América vs Chivas se disputará con normalidad dentro del Estadio Ciudad de los Deportes ubicado en la capital del país.

¿Cuándo es el Clásico Nacional del Apertura 2025 de la Liga MX?

Será el próximo sábado 13 de septiembre que se estará llevando a cabo el América vs Chivas de este torneo Apertura 2025 de la Liga MX, esto luego del parón por la fecha FIFA en la cual la Selección Mexicana se medirá contra Japón y Corea del Sur respectivamente.

El cotejo está programado para iniciar en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, por lo cual se espera que culmine pasadas las 23:00 horas.

¿Qué pasó en el juego América vs Pachuca?

Vale la pena mencionar que el juego entre el América y los Tuzos de Pachuca se tuvo que jugar a puerta cerrada, esto luego de que la alcaldía Benito Juárez señalara que la directiva azulcrema incumplió con los protocolos de vialidad y seguridad en el recinto.

