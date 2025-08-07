Suspenden el juego de Chivas vs Cincinnati en Leagues Cup 2025

Chivas quería terminar de la mejor manera su participación en la Leagues Cup en su partido vs Cincinnati, pero varias situaciones no lo permitieron. El partido estaba programado para jugarse a las 17:00 horas y ahora no sabemos si se podrá disputar este jueves 7 de agosto.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Suspenden el Chivas vs Cincinnati en Leagues Cup

Ya es un hecho, el partido de Chivas vs Cincinnati en Leagues Cup ha quedado suspendido gracias a que las condiciones climáticas en el TQL Sadium, en Ohio, han hecho imposible que se realice el juego.

La Leagues Cup informó que no se puede jugar por tormenta eléctrica, sin embargo, no han dado a conocer el horario en el que se repondría el encuentro; sería vital que se dispute el día de hoy, ya que, para el viernes, todos los equipos de la Liga MX deben viajar de regreso a México para seguir con el torneo local.

🇺🇸 Leagues Cup Phase One match scheduled for August 7 at 7pm ET between FC Cincinnati and Chivas de Guadalajara is currently in a weather delay.



🇲🇽 El partido de Leagues Cup de la Primera Fase programado para el 7 de agosto a las 7pm ET entre FC Cincinnati y Chivas de… pic.twitter.com/6Ty5IyEao7 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 7, 2025

Chivas ya estaba eliminado de Leagues Cup

Por si fuera poco, el Guadalajara llegaba a este partido completamente eliminado. Sin importar si ganaba el partido por goleada, no tenía ninguna posibilidad matemática para avanzar a la siguiente ronda.

Era la despedida de Chivas del torneo y buscaban dejar con un buen sabor de boca a su afición, pero la lluvia arruinó el encuentro y ahora tendrán que esperar para saber si pueden disputar el encuentro.

Por otro lado, como burla, otros usuarios en redes sociales les han dicho que “mejor se regresen a su casa, total, ya están eliminados”, sin embargo, esto incumpliría con las normas del torneo.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.