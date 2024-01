¿John Cena planea retirarse de la WWE?

John Cena, uno de los luchadores más famosos y exitosos de la WWE , reveló que está considerando el retiro y que podría ocurrir en los próximos años. El también actor, que debutó en la WWE en el 2002, confesó a Entertainment Tonight que siente que su tiempo en el ring se está acabando.

“No es un quizás”, afirmó Cena, que tiene 46 años. “Ese momento va a llegar y va a llegar pronto”. El protagonista de Argylle explicó que no quiere seguir luchando solo por el hecho de hacerlo, sino que quiere tener la misma pasión que los fanáticos, a los que respeta y agradece.

“Voy a cumplir 47 años este año. Me siento muy bien. Así que por dentro me siento muy bien, pero sé lo que se necesita para ser un artista de la WWE noche tras noche y no quiero salir y hacerlo por hacerlo”, dijo John Cena. “Quiero tener la pasión, la misma pasión que la base de fans, y quiero darles exactamente lo que ellos me dan a mí".

Cena admitió que su “velocímetro” personal le indica que debe colgar las botas antes de cumplir los 50 años. Además, reconoció que cada vez le cuesta más recuperarse de las lesiones y el desgaste físico que supone volver a la WWE entre sus otros compromisos profesionales, como el cine o la televisión.

Sin embargo, los seguidores de Cena no deben preocuparse demasiado, ya que el luchador aseguró que seguirá haciendo apariciones esporádicas en la WWE después de su retiro oficial. “He tenido al menos un combate cada año en WWE durante los últimos 23 años”, recordó John Cena. “Nunca me he perdido un año, y mientras pueda actuar, no tengo la intención de perderme un año”, dijo al medio.

A lo largo de los años, John Cena se posicionó como una de las figuras de la lucha más reconocidas en todo el mundo. Pasando por facetas de actor, comenzó su carrera en el año 2000 y desde entonces ha ganados más de 15 veces el campeonato mundial de la WWE, convirtiéndose en uno de los luchadores más exitosos y populares de la historia.

Además de su carrera en el ring, Cena ha participado en varias películas y programas de televisión, como The Marine, Trainwreck, Bumblebee y Fast & Furious 9. También ha lanzado un álbum de rap llamado You Can’t See Me.

