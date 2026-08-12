Lista de accesorios prohibidos en tu auto; multas podrían costarte más de 5 mil pesos

Además de evitar las clásicas multas por incumplir el programa Hoy No Circula o invadir el carril del Metrobús, ahora los automovilistas de la Ciudad de México deberán verificar los accesorios instalados en su vehículo.

De acuerdo con algunas disposiciones del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, algunos aditamentos pueden generar multas, por lo que es importante que conozcas los accesorios por los que te pueden sancionar económicamente.

Evita recargos y conduce con tranquilidad.

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Los 7 accesorios prohibidos en vehículos de la CDMX

El Artículo 43 del Reglamento de Tránsito de la capital del país habla sobre las características que deben cumplir los autos para poder circular en la CDMX.

De acuerdo con el Capítulo II de este artículo, estos son los accesorios prohibidos de instalar o utilizar en vehículos motorizados:

Mecanismos de tracción que dañen la superficie de rodadura: bandas de oruga, ruedas o neumáticos metálicos Faros deslumbrantes que no cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas Accesorios que dificulten la visibilidad: luces de neón y/o porta placas que impidan ver la información en las placas Sistemas antirradares o detector de radares de velocidad Modificaciones al escape, con el fin de provocar ruido excesivo Claxon que produzca ruido excesivo o sonido diferente al del original Películas polarizadas u oscurecimiento de vidrios laterales o traseros que superen el 20%

En este último inciso, si se requiere por razones médicas acreditadas por la Secretaría de Salud, deberá estar especificado en la tarjeta de circulación.

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¿De cuánto son las multas por usar estos accesorios en CDMX?

Es importante señalar que no todos los accesorios tienen la misma sanción, esta cantidad dependerá del que tengas instalado en tu vehículo.

Estas son las multas por tener accesorios prohibidos en el Reglamento de Tránsito de la CDMX:

Bandas de oruga: de entre 20 a 30 UMAs (2 mil 346 a 3 mil 519 pesos)

Faros deslumbrantes: de entre 10 a 20 UMAs (mil 173 a 2 mil 346 pesos)

Luces de neón: de entre 10 a 20 UMAs

Sistemas antirradares: de entre 40 a 50 UMAs (4 mil 682 a 5 mil 865 pesos)

Modificaciones al escape: de entre 20 a 30 UMAs

Claxon: de entre 20 a 30 UMAs

Polarizados: de entre 20 a 30 UMAs

Vale la pena aclarar que estos son solo algunos de los accesorios prohibidos para vehículos en CDMX. Para conocer la lista completa puedes consultar el Reglamento de Tránsito vigente de la capital del país.

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