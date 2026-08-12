Calles en CDMX que tienen baches en agosto 2026 y que podrían dañar tu auto

La temporada de lluvias en la Ciudad de México, que comenzó a mediados de mayo 2026, ha contribuido al deterioro de calles y avenidas, con socavones y baches que representan un riesgo para automovilistas y ciclistas.

El agua debilita el asfalto. Cuando llueve, el agua entra por pequeñas grietas. Llega a la base del suelo y la ablanda. El paso de los coches rompe la capa y forma baches. Esto sumado a la nula atención e inversión por parte de las autoridades, complica la movilidad en la capital.

El deterioro de la carpeta asfáltica puede representar daños en llantas, rines, suspensión dirección de los automóviles, además de aumentar el riesgo de derrapes o maniobras bruscas cuando los conductores intentan esquivar los obstáculos.

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De acuerdo con el estudio “Régimen Jurídico del Bache en la Ciudad de México”, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los baches generan descomposturas en los vehículos debido a que los sistemas de amortiguamiento se desgastan con mayor rapidez, además de que la suspensión puede sufrir graves daños.

Según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), actualizada el 24 de abril pasado, los baches en calles y avenidas fueron considerados el principal problema por el 82.7% de la población de 18 años y más durante el primer trimestre de 2026.

¿Dónde hay baches en CDMX en 2026?

Uno de los casos más recientes se registra en el barrio de Los Reyes, en la alcaldía Iztacalco, donde un hundimiento apareció en la calle Bustamante, a la altura del número 26. El agujero comenzó con un diámetro aproximado de 20 centímetros, pero las autoridades tuvieron que realizar excavaciones para intentar localizar el origen del problema.

Después de siete días de trabajos, la fuga que habría provocado el reblandecimiento del terreno todavía no ha sido localizada. Pruebas realizadas con un reactivo químico descartaron inicialmente que se tratara de una fuga de agua potable y apuntaron hacia una posible filtración proveniente de la red de drenaje. Vecinos señalan que la antigüedad de las tuberías ha dificultado las labores.

Otro punto de riesgo fue reportado en el Eje 3 Oriente, en el tramo de Francisco del Paso y Troncoso, a la altura de Francisco I. Madero, también en Iztacalco. Vecinos alertaron sobre la formación de un socavón en el carril de extrema derecha, una situación que puede provocar accidentes para quienes circulan por la zona.

A esto se suma un hundimiento registrado en la calle San Francisco, cerca de calzada de La Viga. Ahí, el adoquín cedió en un área de aproximadamente metro y medio de diámetro. En el fondo del socavón se observa corriente de aguas negras, por lo que una posible filtración habría contribuido al reblandecimiento del suelo. La vialidad permanece cerrada y acordonada.

Asimismo, en la calle Lic. José Urbano Fonseca, entre las avenidas Instituto Politécnico Nacional e Insurgentes Norte, en la colonia Capultitlán, alcaldía Gustavo A. Madero, vecinos denuncian al menos tres grandes baches que llevan meses sin ser reparados.

Los hoyos alcanzan cerca de tres metros de diámetro y unos 20 centímetros de profundidad, que con las lluvias de los últimos días se han encharcado y han ocasionado que varios automovilistas tengan afectaciones.

Vecinos de las zonas afectadas piden a las autoridades atender de manera urgente la problemática y rehabilitar las vialidades.

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